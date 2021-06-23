صور.. "سبايدرمان" بمقاعد كبار الحاضرين لقاء البابا فرنسيس

مشارك غير تقليدي حضر اللقاء العام للبابا فرنسيس في الفاتيكان، الأربعاء، في ساحة القديس داماسو.
جلس رجل يرتدي الزي المميز لشخصية سبايدرمان (الرجل العنكبوت) الشهيرة في القصص المصورة والأفلام السينمائية في المقاعد المخصصة لكبار الشخصيات في ساحة القديس داماسو.
وجاء مقعد "سبايدرمان" مجاورا لقس يرتدي زيا أسود بدا أنه لا يشعر بأي ارتباك من الشخصية الجالسة بجواره بزيها ذي الألوان الأحمر والأسود والأزرق والعينين البيضاوين الكبيرتين.
وتبين أن الرجل الجالس بزي سبايدرمان هو ماتيا فيلارديتا (27 عاما) من شمال إيطاليا، وقد مُنح هذا المقعد في موقع كبار الزوار بسبب عمله الذي يرتدي فيه أزياء الأبطال الخارقين ويزور الأطفال المرضى في المستشفيات، وبعد انتهاء اللقاء، تقدم لتعريفه إلى البابا وقدم له قناع سبايدرمان.
ومنح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا العام الماضي جائزة لفيلارديتا على عمله الخيري مع الأطفال المرضى.
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