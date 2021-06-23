"أزمة البحر الأسود".. موسكو تستدعي السفير البريطاني

استدعت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، السفير البريطاني في موسكو، على خلفية اتهام الأخيرة، لسفينة بريطانية، باختراق مياهها الإقليمية في البحر الأسود.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية، حادث السفينة البريطانية في البحر الأسود، بأنه "عمل استفزازي".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت موسكو، أن قوات حرس الحدود أطلقت طلقات تحذيرية بعد خرق سفينة حربية بريطانية حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.
فيما نفى الجيش البريطاني إطلاق نيران تحذيرية باتجاه إحدى سفنه داخل المياه الإقليمية الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "السفينة البحرية البريطانية المخترقة لمياهنا الإقليمية، انتهكت القوانين الدولية",
وتابعت: "نحث لندن على اتخاذ إجراءات للتحقيق في حادث اختراق سفينة بحرية بريطانية لحدود موسكو".
فيما ردت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، قالت فيه "لن نتوانى عن التمسك بالقانون الدولي للبحار، والتضليل الروسي أمر نراه على نحو متكرر".
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