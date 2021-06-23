الجيش الإيراني يقر بهجوم "الطاقة النووية": لم يكن بطائرة مسيرة

أكد مسؤول رفيع المستوى في قاعدة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، مساء الأربعاء، تعرض أحد مباني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الذي يقع غرب العاصمة طهران لهجوم صباح اليوم.

وقال المسؤول، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، لوكالة أنباء "مهر" الرسمية، إن "حادثاً وقع في أحد المباني التابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ولم يكن هجوماً بطائرة مسيرة على الإطلاق".

وأضاف أن "هذه المسألة لا علاقة لها بمنطقة مسؤولية قاعدة الدفاع الجوي للبلاد".

وأوضح وهو يشير إلى الهجوم "لكن من المحتمل أن يكون عملاً أمنياً وليس بهجوم طائرة مسيرة، وما حدث في هذا المنطقة غرب طهران لم يكن ضمن مسؤولية قاعدة الدفاع الجوي للبلاد".

وفي وقت سابق، أعلنت قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة باللغة الانجليزية، إحباط محاولة تخريب استهدفت مبنى لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية قرب مدينة كرج غرب العاصمة طهران.

وقالت مصادر إيرانية إن "العملية التخريبية لم تسفر عن خسائر مادية أو سقوط ضحايا ولم تؤثر على أنشطة إيران النووية"، مضيفة أن "الجهات المعنية تحقق في استهداف المبنى التابع لمنظمة الطاقة الذرية وهوية الجهة التي تقف وراءه".

وذكر التلفزيون الإيراني أن الجهات المعنية تحقق في استهداف المبنى، وكشف هوية الجهة التي تقف وراءه.