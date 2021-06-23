أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021

ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وزاد جرام الذهب عيار 24 إلى 7680 دينارا (57.37 دولار)، كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6720 دينارا (50.20 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، إلى 5760 دينارا (43.03 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4480 دينارا (33.47 دولار)، وجرام الذهب عيار 12 سجل 3840 دينارا (28.68 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، خلال تعاملات مساء الأربعاء، إلى نحو 238.833 ألف دينار (1784 دولارا).

وزاد سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، إلى مستوى 53.758 ألف دينار (401.60 دولار).

السعر العالمي

ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات مساء الأربعاء بعدما تعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة قرب صفر لبعض الوقت لينزل الدولار قرب أقل مستوى في أسبوع.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.83% إلى 1793.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش.

فيما زاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.89% إلى 1794.40 دولار.

ويتجه الذهب للارتفاع بفضل توقعات لأسعار فائدة منخفضة مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ونزل الذهب 6% الأسبوع الماضي إثر لهجة تميل إلى التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي في اجتماعه وإشارته لرفع أسعار الفائدة في 2023.

وأعاد باول في تصريحاته، الثلاثاء، التأكيد على عزم تشجيع تعاف "واسع وشامل" لسوق العمل وألا يكون رفع أسعار الفائدة مستندا لمخاوف من تضخم في المستقبل فحسب.