موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. انطلاقة بورش وهيونداي الشرسة

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

"بورش" تنطلق في مهمة خاصة.. تطوير وصناعة البطاريات الكهربائية



أعلنت ماركة بورش الألمانية عن تدشينها لمنشأة جديدة تابعة لها ستتخصص بصناعة وتطوير بطاريات السيارات الكهربائية.

وذلك بالتعاون مع شركة ألمانية متخصصة بهذا المجال باسم شركة Customcells، حيث تتعاون الشركتان لأجل تطوير وصناعة البطاريات لسيارات بورش الكهربائية بالمستقبل.

لعشاق الـmini van.. قائمة أسرع السيارات حول العالم

تتوفر بأسواق السيارات حول العالم مجموعة موديلات قوية تتبع فئة MINI VAN، مخصصة لأكثر من 5 ركاب.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن قائمة تضم أسرع السيارات المتوفرة حاليا ضمن هذه الفئة بالأسواق، حسب معدل التسارع.

هيونداي i20 الجديدة.. ملامح أكثر شراسة

كشفت شركة هيونداي الكورية الجنوبية النقاب عن الإصدار الرياضي N Line من سيارتها i20، الذي يتمتع بمزيد من القوة وملامح أكثر شراسة.

وأوضحت هيونداي أن الموديل الرياضي i20 N Line الجديد يمتاز من خلال أشرطة الزينة على المصدم الأمامي، والتصميم الشرس لشبكة المبرد، مع لوحات وملصقات تحمل اسم الإصدار.

أقوى سيارات أودي فئة RS عالية الأداء.. 5 موديلات استثنائية

طرحت ماركة أودي الألمانية مجموعة استثنائية من السيارات ضمن فئة RS عالية الأداء عبر تاريخها الحافل.

وكشف موقع "هوت كارز" عن قائمة تضم أبرز 5 سيارات طرحتها أودي ضمن فئة RS عالية الأداء، من مختلف موديلاتها، السيدان والهاتشباك.

سكودا كودياك الجديدة.. سيارة رياضية متعددة الأغراض

طرحت سكودا الموديل الجديد من سيارتها كودياك/Kodiaq، فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، بسعر يبدأ من 30 ألف يورو.



وأوضحت الشركة التشيكية أن السيارة الجديدة تتوفر بخطوط التجهيزات Active وAmbition وStyle و L&K، كما يتوفر لها مجموعة من محركات البنزين والديزل بقوة 150 و200 حصان.