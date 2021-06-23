موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. تنقيب بحريني ومعرض منتجات مصرية بدبي

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سجلت مخزونات النفط في الولايات المتحدة هبوطا كبيرا في تعاملات الأسبوع الماضي، لتقفز أسعار النفط عالميا وتكسر حاجز 76 دولارا لبرميل برنت.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيان، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية، تراجعت بمقدار 7.6 مليون برميل عن الأسبوع السابق، عند 459.1 مليون برميل.

واستقبلت أسعار النفط الخام، البيان الأمريكي على ارتفاع، حيث ارتفعت عقود خام برنت القياسي، تسليم أغسطس/آب، إلى 76.01 دولار للبرميل، مرتفعة 1.15 دولار أو بنسبة 1.30 بالمئة.



أعلنت هيئة النفط والغاز في البحرين، بدء حفر أول بئر استكشافي في القاطع البحري رقم 1 شمالي المملكة ضمن اتفاقية المشاركة في الإنتاج.

واتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج موقعة مع حكومة مملكة البحرين ممثلة بالهيئة الوطنية للنفط والغاز مع شركة إيني الإيطالية في 2019، بشأن القاطع البحري رقم 1 والذي يقدر بمساحة 2800 كيلومتر مربع وبعمق يتراوح ما بين 10 أمتار و70 مترا.

قالت مصر إنها تجري تحضيرات لإقامة معرض دائم لصناعاتها كافة داخل سوق إمارة دبي، ضمن أدوات الترويج للمنتج المصري إقليميا.

وأشاد الوزير مفوض تجاري، أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري في دبي، بالتعاون الاقتصادي بين الإمارات ومصر، معتبراً أنه أحد الأوجه المتميزة للعلاقات بين البلدين على كل المستويات.

كشفت شركة "سومو"، العراقية، عن تحقيقات إيرادات من صادراتها النفطية لشهر مايو/أيار الماضي، تقترب من الـ6 مليارات دولار.

وبلغت الصادرات من النفط العراقي الخام، بحسب بيان لشركة "سومو"، نحو 89.9 مليون برميل، بإيرادات بلغت نحو 5.92 مليار دولار.

تعتزم عمان إتاحة الإقامة الطويلة للمتقاعدين والمستثمرين الأجانب، لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات ضمن برنامج متكامل لتعزيز الاستثمار.

والأربعاء، أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عمان عن برنامج "إقامة مستثمر" الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، سيتم البدء في تفعيل البرنامج خلال شهر سبتمبر/ أيلول القادم عن طريق مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلكترونيًّا بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.