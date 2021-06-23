المرتزقة والانتخابات يتصدران لقاء ميركل والدبيبة في برلين

استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة في مقر المستشارية الاتحادية، في برلين.
جاء ذلك على هامش مشاركة الدبيبة في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، والذي انعقد في مقر الخارجية الألمانية في برلين، الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن زايبرت، في بيان وصل "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، إن "المستشارة ميركل استقبلت رئيس الوزراء الليبي، الدبيبة في مقر المستشارية".
وتابع "رحبت المستشارة الاتحادية ورئيس الوزراء الليبي بنتائج مؤتمر برلين الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية".
وأضاف "شجعت المستشارة رئيس الوزراء على اكمال الااستعدادت للانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر "كانون أول" 2021، وأكدت مجددًا دعم الحكومة الألمانية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب المرتزقة الأجانب" من ليبيا.
ووفق المتحدث الألماني، ناقش الطرفان أيضا العلاقات الاقتصادية.
واستضافت ألمانيا على مدار اليوم، وقائع مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، بحضور ممثلي 20 دولة ومنظمة دولية، وسط تمسك واضح بانسحاب المرتزقة الأجانب وإجراء الانتخابات العامة في موعدها في ليبيا.
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