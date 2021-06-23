رئيس قناة السويس: توصلنا لاتفاق مبدئي للجانحة "إيفر جيفن"

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة توصلت إلى اتفاق مبدئي فيما يتعلق بالسفينة الجانحة "إيفر جيفن".

وقال الفريق رئيس هيئة قناة السويس، إننا بذلنا جهدا كبيرا ومناقشات مكثفة لمدة 12 يوما لإنهاء أزمة السفينة البنمية الجانحة دون الذهاب للمحكمة، للحفاظ على عملاء القناة.

اتفاق مبدئي

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، الأربعاء، أنه تم التوصل لاتفاق مبدئي مع مسئولي السفينة "إيفر جيفن" يحافظ على حقوق مصر كاملة من تكاليف عملية الانقاذ.

وتابع: كما يراعى الاتفاق العلاقات السياسية مع اليابان، والحفاظ على العلاقة الوطيدة مع أقوى عملائنا، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يرضي جميع الأطراف.

وترسو سفينة الحاويات "إيفر جيفن" في بحيرة بمنتصف قناة السويس منذ تحريرها في 29 مارس/آذار الماضي.

وكانت السفينة جنحت بالعرض في الممر المائي لمدة 6 أيام وعطلت حركة مئات السفن وحركة التجارة العالمية.

ملامح الاتفاق

ومن حيث ملامح الاتفاق، قال رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم توقيع على اتفاقية بسرية المعلومات حول المفاوضات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق النهائي بمجرد الانتهاء منه، وذلك حسب وسائل إعلام محلية.

وأشار إلى أنه فور ورود رد الشركة سيتم الإعلان عنه بالتفصيل منتصف الأسبوع المقبل، وسيتم عمل احتفالية للسفينة، والشركة.

وأوضح، أنه بعد التوقيع على الاتفاق النهائي المتوقع أن يكون خلال منتصف الأسبوع المقبل ستغادر السفينة البنمية فورًا.

وأكد، أنه تم "عرقلة المفاوضات كثيراً الفترة الماضية بسبب ما تم تداوله.. وسيتم عمل احتفال كبير للمركب والشركة".

وفي سياق متصل، قال فاز بير محمد من شركة ستان مارين للاستشارات القانونية والبحرية في بيان إن العمل جار لإتمام اتفاق تسوية موقّع في أقرب وقت ممكن، وإن ترتيبات الإفراج عن الناقلة ستتم بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

وطالبت هيئة القناة بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية جهود تعويم السفينة وما لحق بسمعة القناة من ضرر بالإضافة إلى العائدات المفقودة وذلك قبل أن تخفض المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار.



ورفضت شركة شوي كيسن اليابانية مالكة السفينة وشركات التأمين مبلغ التعويض المطلوب واحتجاز السفينة بموجب قرار قضائي مصري.

