رفض الأجنبي.. خامنئي ينتظر لقاح كورونا الإيراني

أعلن رئيس أكاديمية العلوم الطبية الإيرانية، علي رضا مرندي، مساء الأربعاء، عن عزم المرشد الإيراني علي خامنئي تلقي لقاحا إيرانيا مضاد لفيروس كورونا.

وقال مرندي، في تصريحات صحفية، إن "خامنئي سيتلقى لقاحاً ضد فيروس كورونا، بعدما اشترط أن يكون اللقاح إيرانيا، وأن يتم تطعيمه خارج البرنامج المخصص لوزارة الصحة".



وتابع: "عندما بدأ تطعيم الإيرانيين الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، رفض خامنئي تلقي اللقاح الأجنبي وانتظر اللقاح الإيراني".

وفي مطلع يناير/كانون الثاني الماضي منع خامنئي حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني من استيراد اللقاحات الأجنبية خصوصا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، معتبرا أنه "لا ثقة بها".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، عن تسجيل 112 حالة وفاة مع 11059 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات في إيران إلى 83 ألف و329 شخصاً، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3 ملايين و128 ألفا و295 حالة منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد في فبراير/شباط من العام الماضي.

وبدأت السلطات الصحية الإيرانية، في منتصف يونيو/حزيران الجاري، تطعيم السكان في مدينة مشهد شمال شرق البلاد ضد فيروس كورونا باللقاح المحلي "إيران بركت".

وقد أعلن مدير أبحاث لقاح "بركت"، حسن جليلي، نهاية الشهر الماضي، أنه تم إنتاج مليون جرعة من اللقاح المحلي، لافتا إلى أنه سيتم إنتاج 18 مليون جرعة بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وسابقا قال خامنئي، في تغريدة نشرت على حسابه الرسمي الناطق بالإنجليزية على "تويتر"، إن "اللقاحات الأمريكية والبريطانية غير مسموح لها بدخول البلاد، لأنه لا ثقة بها وربما يريدون تجربة اللقاح على دول أخرى، ولست متفائلاً بشأن فرنسا أيضا".

