"جوجل" تفاجئ موظفيها.. منصة لحساب أجور وامتيازات العمل عن بعد

كشف عملاق التكنولوجيا الأمريكي "جوجل" عن منصة تتيح لموظفيها احتساب قيمة الأجور والامتيازات التي يحصلون عليها في مقابل العمل عن بُعد.

كما تتيح المنصة للموظفين، إمكان تحديد التغييرات في هذه الأرقام في حال الانتقال إلى مدينة أخرى ذات كلفة معيشة أدنى أو أعلى.

وقال ناطق باسم "جوجل" ردا على سؤال وكالة فرانس برس، إن "عددا متزايدا من الموظفين باتوا يدرسون خياراتهم على صعيد أماكن العيش وطريقة العمل" منذ اعتماد نظام العمل الهجين (في المكتب ومن بُعد).

وستُظهر أداة موقع العمل الجديدة للعاملين طريقة تبدل أجورهم تبعا لموقعهم، نظراً لأن الأجر يعتمد على تكاليف المعيشة في أماكن العمل ويُضبط وفقاً لأسواق العمل المحلية.

وتتوقع جوجل التي توظف حوالي 140 ألف شخص حول العالم، بحسب نموذج العمل لمرحلة ما بعد الوباء، أن يعمل 60% من موظفيها في المكاتب بضعة أيام فقط في الأسبوع، فيما سينتقل 20% من موظفيها إلى مواقع مكتبية جديدة.

وأشار الناطق باسم المجموعة العملاقة إلى أن من المتوقع أن يعمل الـ20% الباقون من موظفي "جوجل" من المنزل.

وتحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة "جوجل"، سوندار بيتشاي، عن الحاجة إلى المرونة في ما يتعلق بالعمل من بُعد والتغييرات في موقع العمل، في ظل إعادة شركات التكنولوجيا فتح مواقع عمل كانت قد هجرتها خلال الجائحة.