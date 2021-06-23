موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. آيفون 13 الجديد وخزائن تويتر

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كشف عملاق التكنولوجيا الأمريكي "جوجل" عن منصة تتيح لموظفيها احتساب قيمة الأجور والامتيازات التي يحصلون عليها في مقابل العمل عن بُعد.

ناقشت الجلسة الإفتراضية الأولى من "سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي"، التطور والنمو السريع لثقافة الابتكار ضمن القطاع الحكومي.

فعلت شبكة "تويتر" لأول مرة ميزات جديدة تتيح لنجوم التغريد تقديم صيغ واشتراكات مدفوعة، وكسب الكثير من الأموال.

كشفت تسريبات عن عزم شركة "أبل" طرح آيفون 13 الجديد 2021 في الأسواق خلال سبتمبر/أيلول المقبل، مستندة - تسريبات - إلى التوقيتات المعتادة للشركة.



كشفت شركة سامسونج النقاب عن هاتفها الذكي Galaxy M32 الجديد، الذي يمتاز بشاشة Full HD قياس 6.4 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز.