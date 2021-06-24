تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 24 يونيو 2021

واصل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، الارتفاع اليوم الخميس 24 يونيو 2021، خلال تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس، أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، فيما انخفض أمام الجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي.

سعر اليورو في مصر

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 18.65 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 18.61 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو 18.63 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بينما جاء أقل سعر لليورو في مصر، عند نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، في بنك التعمير والإسكان.

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

مد العمل بقرارات "استثنائية"

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، مد بعض التيسيرات التي تشجع على الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، لمدة 6 أشهر، تنتهي بنهاية العام الجاري 2021.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مد سريان بعض القرارات لفترة جديدة مدتها 6 أشهر، التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة، ومنها إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي.

وتضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات، والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً.

وكذلك إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

أسعار الدولار والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ثابتا عند نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.708 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.83 جنيه للشراء و21.97 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.67 جنيه للشراء و21.80 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 4.162 جنيه للشراء، و 4.189 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، نحو 4.249 جنيه للشراء، و 4.277 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.79 جنيه للشراء، و 52.25 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.77 جنيه للشراء، و 52.23 جنيه للبيع.