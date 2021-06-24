سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24 يونيو 2021

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 24 يونيو 2021، بداية تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وهدأت أسعار السلع في السوق المصري، وظل معدل التضخم ضمن المستهدف من البنك المركزي المصري، خلال الفترة الأخيرة.

سعر الدولار في مصر

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.708 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند 15.64 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 20 بنكا، من بينها المصري الخليجي، والتجاري الدولي، والكويت الوطني، والإسكندرية، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر .

زيادة الأجور والمعاشات

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادة المعاشات ومنح علاوتين للموظفين بقيمة وصلت لنحو 38.5 مليار جنيه( 2.47 مليار دولار).

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار الرئيس السيسي الذي يحمل رقم 260 لسنة 2021، بحسب وسائل إعلام محلية.

وينص القرار على زيادة المعاشات اعتبارا من الأول من يوليو/تموز 2021 بنسبة 13% وبتكلفة سنوية 31 مليار جنيه ( 1.987 مليار دولار).

وفي سياق ذي صلة، وجّه الرئيس المصري بإقرار علاوتين للموظفين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه ( 480.76 مليون دولار).

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 18.65 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.83 جنيه للشراء و21.97 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.67 جنيه للشراء و21.80 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 4.162 جنيه للشراء، و 4.189 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، نحو 4.249 جنيه للشراء، و 4.277 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.79 جنيه للشراء، و 52.25 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.77 جنيه للشراء، و 52.23 جنيه للبيع.