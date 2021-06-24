رئيس الفلبين السابق بنينو أكينو.. رحيل نجل "أيقونتي الديمقراطية"

توفي رئيس الفلبين السابق بنينو أكينو، الخميس، نجل اثنين من رموز الديمقراطية في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.
وكان الرجل البالغ من العمر 61 عامًا رئيسا للفلبين من 2010 إلى 2016.
ولم يتضح حتى الآن سبب وفاته، لكنه نُقل إلى المستشفى في وقت سابق، الخميس، ومن المنتظر أن تصدر عائلته بيانا في وقت لاحق اليوم.
وقدم قصر الرئاسة تعازيه للعائلة وطلب من الشعب الدعاء له.
وقالت نائبة الرئيس الفلبيني الحالي، ليني روبريدو التي خاضت الانتخابات في ظل الحزب الحاكم الذي كان يقوده أكينو في ذلك الوقت عند انتخابها عام 2016 ، إن سماع خبر وفاته كان "مفجعًا".
وأضافت في بيان "لقد حاول أن يفعل ما هو صواب، لقد عمل بهدوء وبدون كلل من أجل خير الجميع. سنفتقده".
وحظي أكينو، المعروف على المستوى الشعبي باسم "نوي نوي"، بدعم كبير من الناس ليتولى الرئاسة عام 2009، بعد أن توفيت والدته كورازون أكينو، بطلة ثورة "سلطة الشعب" التي حكمت البلاد بين 1986 و1992.
وكان والده، الذي يحمل نفس الاسم، عضوا بمجلس الشيوخ وعارض حكم الرئيس السابق فرديناند ماركوس، واغتيل لدى عودته من المنفى في 1983.
وأحدث الاغتيال صدمة للشعب، كما ساهم في الإطاحة بماركوس في ثورة سلطة الشعب عام 1986، ومهد الطريق لتولي والدة أكينو الحكم.
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