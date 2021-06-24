روحاني يهاجم برلمان إيران ويحمله مسؤولية استمرار العقوبات الأمريكية

هاجم الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني، اليوم. الخميس، برلمان بلاده الذي يهيمن عليه التيار المتشدد، محملا إياه مسؤولية استمرار العقوبات المفروضة على طهران.

وقال روحاني في كلمة له خلال افتتاح عدد من مشاريع وزارة النفط الإيرانية إنه "لولا بعض القضايا والشكليات والبيروقراطية البرلمانية لكانت العقوبات قد انتهت اليوم".

مضيفا في كلمته التي تابعتها مراسلة "دوت الخليج الإخبارية" في طهران "نسأل الله أن يخلصنا من البيروقراطية في كل مكان".

وفي مايو/أيار 2018، انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الاتفاق النووي مع إيران، باعتباره متساهلاً مع طهران.

وبموجب خطوته تلك، أعاد ترامب فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، في إطار ما عرف بسياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدتها إدارته حيال طهران.

وفي إشارة صريحة منه على تقييد الحريات في إيران، تابع روحاني بالقول: "لأنني كنت عضوا سابقا في البرلمان ، لا أستطيع أن أنتقده كثيراً".

كما وجه روحاني انتقاداً مبطنا إلى خلفه الرئيس المنتخب المتشدد إبراهيم رئيسي، بقوله " البيروقراطية ليس فقط في الحكومة ولكن أيضا في القضاء".

ومن المقرر أن يتسلم إبراهيم رئيسي مهامه كرئيس للجمهورية في إيران في أغسطس/آب المقبل، على وقع أزمات اقتصادية ومعيشية وانهيار للعملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفشي البطالة والفقر.

وتخوض حكومة روحاني مفاوضات منذ فترة مع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي التي تعرف بمجموعة 4+1، وبمشاركة أمريكية غير مباشرة في العاصمة فيينا، بهدف إحياء الاتفاق النووي وإعادة العمل به لرفع العقوبات عن طهران.

والعام الماضي، قدّر روحاني الخسائر التي لحقت بإيران جراء العقوبات بنحو 200 مليار دولار بسبب تراجع صادرت النفط.