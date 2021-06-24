خريطة متاجر أبل حول العالم.. "جوبز" يحقق وعده ويغزو الأرض بتفاحة

افتتحت شركة أبل أول متاجرها الفعلية للبيع بالتجزئة في 19 مايو/أيار 2001 في تايسونز كورنر فيرجينيا، وجليندال جاليريا كاليفورنيا بأمريكا.

وقتها قال ستيف جوبز المؤسس المشارك لشركة أبل فى افتتاح أول متاجر البيع بالتجزئة للشركة، "تقدم متاجر أبل طريقة جديدة مذهلة لشراء جهاز كمبيوتر" "بدلاً من مجرد السماع عن الميجاهرتز والميجابايت، يمكن للعملاء الآن تعلم وتجربة الأشياء التى يمكنهم فعلها بالفعل باستخدام جهاز كمبيوتر، مثل صناعة الأفلام، ونسخ الأقراص المضغوطة الموسيقية المخصصة، ونشر صورهم الرقمية على موقع ويب شخصي" وعلى مر السنين، اشتهرت متاجر أبل بتصميمها وهندستها المعمارية.



في البداية كانت "أبل" تعتمد على متاجر الأجهزة الإلكترونية والحواسب في الجزء الأكبر من مبيعات أجهزة "ماكنتوش"، ولكن كان الأمر صعبًا، نظرًا للنجاح الذي كانت تحققه المنصات المنافسة التي تعتمد على نظام التشغيل "ويندوز" الأرخص سعرًا في ذلك الوقت.

ومع انضمام "تيم كوك" إلى الشركة في عام 1998، وضع مع "ستيف جوبز" - الذي عاد إلى الشركة كمدير تنفيذي مؤقت عام 1997 - خططًا لتحويل برنامج "أبل" للبيع بالتجزئة، ورأى "جوبز" أن الأمر يتطلب تحولاً في العلاقة مع العميل.

ومن خلال متاجر Apple Stores وضعت أبل تصورا جديدا البيع بالتجزئة، ومؤخرا احتفلت الشركة الأمريكية مؤخرًا بالذكرى السنوية العشرين لأول متاجرها Apple Store.

500 متجر

والآن وبعد حوالي 20 عامًا من افتتاح المتجرين، عززت "أبل" عدد متاجرها الفعلية للبيع بالتجزئة حول العالم إلى أكثر من 500 تقريبًا، ويقع أكثر من نصف ذلك العدد في الولايات المتحدة.

تضم الولايات المتحدة 271 متجرًا لصانعة الآيفون والآيباد حتى مايو 2021، بينما تأتي الصين – بما يشمل هونج كونج وماكاو – في المركز الثاني مع إجمالي 50 متجرًا.

يوجد 38 متجرا لأبل في المملكة المتحدة أما كند فهناك نحو 28 متجرا لأبل ، وتصل أعداد متاجر أبل في أستراليا إلى 22 متجرا.

وتحتل فرنسا المركز السادس في ترتيب الدول التي تستحوذ على عدد أكبر من متاجر أبل حيث يصل عدد المتاجر التابعة لشركة أبل في فرنسا إلى نحو 20 متجرا، وتليها في القائمة كلا من أيطاليا 16 متجرا وألمانيا 15 متجرا وأخير إسبانيا برصيد 11 متجرا.

وحققت المتاجر نجاحًا وساهمت في دعم العلامة التجارية لـ "أبل"، لذلك تلجأ شركات منافسة منها "سامسونج" والصينية "هواوي" إلى اتباع استراتيجية مماثلة وفتح متاجرها الخاصة.

متاجر تاريخية

في عام 2006 افتتح ستيف جوبز، متجر آبل فيفث أفينيو.. مانهاتن: مصنوع من مكعب زجاجي، ورحب شخصيًا بأول العملاء الذين دخلوا المتجر، وهو عبارة عن مكعب زجاجي، ومنذ ذلك الحين، أصبح المكعب منارة ونقطة محورية مهمة لإطلاق المنتجات بدءًا من أول أيفون في عام 2007.





وفي الوسط يقف مكعب زجاجي محاط بـ 18 فتحة زجاجية عاكسة و62 فتحة سقف تغمر الضوء الطبيعى في المتجر الموسع أدناه، ويدخل الزوار عن طريق نزول السلم الحلزونى المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، أو عن طريق ركوب المصعد الدائرى الديناميكي إلى القاعة الكبرى.

ويحتوي الدرج على 43 درجًا ناتئًا يدعم أسطوانة زجاجية عائمة، ويوجد أعلاه سقف مضاء من الخلف يشبه السحابة مصنوع من قماش منحنى يجمع بين الضوء الاصطناعي والطبيعي لتتناسب مع درجات ألوان ضوء الشمس في الوقت الفعلي طوال اليوم

أول متجر عائم لأبل

يعد Apple Marina Bay Sands هو أول متجر عامل لأبل، حيث تم افتتاح هيكل القبة الزجاجية بالكامل فى عام 2020، ويوفر إطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة على المدينة، ويتكون الهيكل من 114 قطعة من الزجاج مع 10 حواجز رأسية ضيقة فقط للتوصيل الهيكلي.





وهو مستوحى من البانثيون فى روما، توجد عين على قمة القبة توفر شعاعًا غارقًا من الضوء ينتقل عبر الفضاء، اما الجزء الداخلى من الزجاج مبطّن بحواجز مخصصة، كل منها مصمم بشكل فريد لمواجهة زوايا الشمس وتوفير تأثير الإضاءة الليلية.

Apple Dubai Mail دبي

يتميز Apple Dubai Mall بواجهة منحنية بطول 186 قدم وشرفة تطل على برج خليفة ونافورة دبي، وقد تم افتتاح Apple Dubai Mall فى عام 2017، وهو بمثابة مكان لمشاهدة عروض النافورة المسائية الرائعة واستضافة تجربة أبل العالمية الجديدة داخل المتجر.





وللتخفيف من مناخ دبي، صممت Foster + Partners ثمانية عشر "أجنحة شمسية" بمحركات بارتفاع 37.5 قدمًا تستجيب للظروف البيئية المتغيرة باستمرار، فعندما تكون الشمس فى أوجها، يبرد المتجر، ويفتح فى المساء للترحيب بالجميع فى الشرفة العامة.