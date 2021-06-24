تراجعت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الخميس 24 يونيو 2021، بالتوازي مع هبوط أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 40.64 دينار (57.32 دولار، مقابل 40.67 دينار (57.37 دولار)، أمس.



كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 35.56 دينار (50.16 دولار)، مقابل 35.58 دينار (50.20 دولار) الأربعاء.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 30.48 دينار (42.99 دولار)، مقابل 30.50 دينار (43.03 دولار) أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي، سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 23.71 دينار (33.44دولار)، مقابل 23.66 دينار (33.37دولار)، أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 12 نحو 20.32 دينار (28.66 دولار)، مقابل 20.33 دينار (28.69 دولار)، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وانخفض سعر الأوقية (الأونصة) في الأردن إلى 1264 دينارا (1783 دولارا)، مقابل 1265 دينارا (1784 دولارا)، الأربعاء.

فيما تراجع سعر الجنيه الذهب في الأردن (8 جرامات من عيار 21) إلى 284.50 دينار (401.28 دولار)، مقابل 284.67 دينار (401.62 دولار)، أمس.

سعر الذهب عالميا

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ تعرضت لضغوط بفعل استقرار الدولار.

ويسعى المستثمرون لاجتياز إشارات متباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن زيادة أسعار الفائدة ويترقبون المزيد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة لقياس حجم الضغوط التضخمية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1774.32 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0452 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1774.40 دولار.

ونزل الذهب 6% الأسبوع الماضي إثر لهجة تميل إلى التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي في اجتماعه وإشارته لرفع أسعار الفائدة في 2023.

وأعاد جريوم باول رئيس المركزي الأمريكي في تصريحاته أمس الأول التأكيد على عزم تشجيع تعاف "واسع وشامل" لسوق العمل وألا يكون رفع أسعار الفائدة مستندا لمخاوف من تضخم في المستقبل فحسب.