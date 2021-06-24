تباينت أسعار الذهب في اليمن اليوم الخميس 24 يونيو 2021، رغم ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا، وارتفعت أسعار الذهب الاقتصادي باليمن.

وسجل سعر الذهب في اليمن عيار 24 نحو 14,334 ريال (57.32 دولار).



وحقق سعر الذهب في اليمن عيار 21 نحو 12,543 ريال (50.16 دولار).

كما سجل سعر الذهب في اليمن عيار 18 نحو 10,751 ريال (42.99 دولار).

سعر الذهب الاقتصادي في اليمن

أما أسعار الذهب الاقتصادي في اليمن، سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 8,362 ريال (33.44دولار)، وجرام الذهب عيار 12 سجل 7,167 ريال (28.66 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في اليمن

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في اليمن، صباح الخميس، حوالي 445,789 ريال (1783 دولارا).

كما سجل سعر الجنيه الذهب في اليمن (8 جرامات من عيار 21)، حوالي 100,341 ريال (401.28 دولار).

سعر الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعد أن تعرضت لضغوط بفعل استقرار الدولار، بينما يسعى المستثمرون لاجتياز إشارات متباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن زيادة أسعار الفائدة ويترقبون المزيد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة لقياس حجم الضغوط التضخمية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية من 1774.32 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0452 بتوقيت جرينتش. إلى نحو 1784.08 بحلول الساعة 11:39 بتوقيت جرينتش.

واستقر مؤشر الدولار مرتفعا قرب أعلى مستوى في 11 شهرا مقابل منافسيه.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "في ظل غياب اتجاه واضح والأفكار المتناقضة القادمة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي والأنباء الجديدة، أتوقع أن يواصل الذهب تداولاته المتقلبة في نطاق محدود".

وقال مسؤولان في مجلس الاحتياطي أمس الأربعاء إن فترة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة ربما تستمر لمدة أطول من المتوقع، بعد يوم من تقليل جيروم باول رئيس المجلس من مخاوف التضخم وتلميحه إلى أن أسعار الفائدة لن ترتفع سريعا جدا.

لكن رئيس مجلس الاحتياطي في أتلانتا رافاييل بوستيك يتوقع أن تكون ثمة حاجة لزيادة أسعار الفائدة في أواخر 2022 في الوقت الذي يتجاوز فيه التضخم هدف المجلس عند اثنين بالمئة.

ويُعتبر الذهب في المعتاد تحوطا من التضخم، بيد أن رفع مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويحول المستثمرون تركيزهم الآن إلى بيانات تضخم أسعار المنتجين الأمريكيين المقرر صدورها غدا الجمعة، بخلاف إعانة البطالة المتوقع صدورها في وقت لاحق اليوم. ومن المقرر صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية الأسبوع القادم.