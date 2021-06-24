"موانئ دبي العالمية السخنة" تُصدر أكبر شحنة في تاريخها

نجحت موانئ دبي السخنة، البوابة الرئيسية للتجارة في مصر، والمشغل لميناء دوت الخليج السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إدارة أكبر عملية شحن مهيئات معدنية في تاريخ الميناء،

والشحنة القياسية هي عبارة عن مهيئات فولاذية ، وصل حجمها إلى٨٥٨٠ متر مكعب.



وذلك من خلال جهود فريق العمليات والتجارية في موانئ دبي العالمية، نتج عن هذا العمل المعقد تحميل الهياكل الصلب على ظهر سفينة البضائع العامة العملاقةMSM Douro .

وسيتم تصدير الشحنة إلى ألمانيا نيابة عن الشركة المصدرة و هي واحدة من أكبر مصنعي المعادن في الشرق الأوسط وهي شركة "فيروميتالكو ستيل كونستركشن" ، Ferrometalco Steel Construction ، التي تعمل في مصر.

ووفق بيان تلقت دوت الخليج الإخبارية نسخة منه تطلبت عملية التحميل التعاون بين الإدارات الحكومية ذات الصلة بالميناء في كل من نقاط المغادرة و محطة الوصول ، والفرق الأمنية لنقل الشحنة بأمان داخل ميناء السخنة ، و قد قام فريق بإجراء مسح شامل للموقع لضمان التعامل السلس مع البضائع.

ويبلغ طول سفينة البضائع العامة العملاقة MSM Douro ١٠٩،٠٢ مترًا وعرضها ١٥،٦٨ مترًا وتبلغ طاقتها الاستيعابية ٥٧٣٣ طنًا وقد وصلت إلى موانئ دبي العالمية السخنة، وهي جاهزة لاستلام وتخزين الهياكل الصلبة.

قال جيرارد فان دن هوفيل، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة والمدير العام لموانئ دبي العالمية مصر: “ لقد بلغ حجم شحنة مهيئات معدنية ٨٥٨٠ مترًا مكعبا، وتتضمن ٤ قطع ضخمة من الصلب بأحجام مختلفة (٩٥٠ و ٧٠٠ وقطعتين ٦٠٠) متر مكعب. على الرغم من كونه تحدياً صعباً، إلا أن موانئ دبي العالمية السخنة لديها القدرات والخبرات اللازمة للتعامل مع مثل هذه العملية واسعة النطاق ".

وتابع: "لقد بذلت الإدارات التجارية والتشغيلية بميناء السخنة جهودًا كبيرة خلال الأيام الماضية لتسهيل مثل هذه العملية الكبيرة، واستعدادًا لشحنها أجرى الفريق المسئول مسحًا شاملاً لموقع التخزين بالميناء للتأكد من أن سيتم مناولة البضائع بسلاسة داخل مرافق موانئ دبي العالمية السخنة .