مقتل 10 جنود كينيين في تحطم مروحية عسكرية

أعلن الجيش الكيني، الخميس، مقتل ما لا يقل عن 10 من جنوده، إثر تحطم مروحية كانت تقلهم قبيل هبوطها قرب العاصمة نيروبي.
وقال الجيش، في بيان، إن "الطائرة المروحية من طراز (مي 171 إي) تابعة للقوات الجوية تحطمت حوالي التاسعة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) في منطقة كاجيادو".
وذكر الإعلام المحلي نقلا عن مسؤول حكومي بالمنطقة قوله، إن "ما لا يقل عن 10 جنود قتلوا وأصيب 13 آخرين".
وأشار الجيش إلى أن "المصابين نقلوا جوا إلى المستشفى العسكري في نيروبي للعلاج"، مضيفا أن "محققي حوادث الطيران يفحصون موقع التحطم".
وذكر مسؤولون أن "الجنود كانوا في مهمة تدريبية".
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