إليك أهم مفاجآت " مايكروسوفت" في مؤتمرها عن ويندوز 11

ينطلق خلال ساعات فعاليات مؤتمر استثنائي تنظمه شركة البرمجيات العالمية "مايكروسوفت" لتعلن عن الجيل الجديد من نظام التشغيل "ويندوز".

وحسب موقع "ذا فيرج"، سيقدم المؤتمر المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت "ساتيا نادالا"، ومع مدير قسم المنتجات "بانوس بانايا".

ومن المتوقع أن تكشف مايكروسوفت عن تفاصيل ما أجرته من تعديلات على نظام التشغيل ويندوز، وتطرحها في الجيل الجديد، وذلك يشمل مجموعة من التحسينات على قدرات النظام للعرض.

بالإضافة لعدد من التغييرات المتوقعة على واجهة المستخدم، تحت مسمى كودي Sun Valley، وقد يفاجأ متابعي الفاعلية بإزاحة مايكروسوفت الستار عن تصميم جديد كليا لشعار نظام تشغيل "ويندوز" الشهير.

وكانت قد أعلنت شركة مايكروسوفت عن سعيها لتطوير تقنية العرض بعد ما رصد من هفوات بها في نظام تشغيل ويندوز 10X، الذي قررت الشركة الأمريكية توقف العمل به، ودمجه مع نسخة ويندوز 10 الأساسية.

ومن التحديثات المتوقعة أيضا ضمن هذه الفاعلية، إعلان شركة مايكروسوفت عن تطبيق متجر ويندوز الإلكتروني، الذي كانت تعمل الشركة على تطويره خلال الأشهر الماضية، بناء على وعد "ناديلا للمطورين بتسهيلات تقنية أكثر تدعم تطبيقاتهم، مع توارد أنباء حول نية مايكروسوفت لإتاحة متجرها الإلكتروني لكافة أنواع التطبيقات ومنصات الدفع الإلكتروني.