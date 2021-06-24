جنود أطفال وراء مذبحة الـ130 قتيلا في بوركينا فاسو

كشفت الأمم المتحدة وحكومة بوركينا فاسو، أن المذبحة التي وقعت شمال شرق البلاد، وقتل فيها أكثر من 130 هذا الشهر نفذها في الأغلب أطفال.
وأغار مسلحون على قرية سولهان في مساء الرابع من يونيو/ حزيران، وفتحوا النار على السكان وأحرقوا المنازل، وكان ذلك أسوأ هجوم في سنوات بالمنطقة التي تعاني من الإرهابيين المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة.
وقال المتحدث باسم الحكومة أوسيني تامبورا إن أغلب المهاجمين كانوا أطفالا، مما أثار استنكار الأمم المتحدة.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في بيان اليوم الخميس "نستنكر بشدة تجنيد الجماعات المسلحة غير الحكومية للأطفال والمراهقين. هذا انتهاك جسيم لحقوقهم الأساسية".
ورغم تدخل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات مسلحة دولية، فلا تزال هجمات الإرهابيين مستمرة دون هوادة في أنحاء منطقة الساحل بغرب أفريقيا، والتي تشمل مالي والنيجر المجاورتين.
وقال مسؤولون محليون في شمال بوركينا فاسو، حيث يسيطر الإرهابيون على مساحات شاسعة من الأرض، إن الجماعات الإرهابية استخدمت الجنود الأطفال في هجماتها خلال العام المنصرم، لكن هجوم هذا الشهر هو أبزر هذه الهجمات.
ويمثل هذا الهجوم انتكاسة جديدة للبلد الفقير الواقع في غرب أفريقيا والذي يشهد منذ 2018 ارتفاعا حادا في الهجمات على المدنيين والجنود.
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