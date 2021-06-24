بعد مقتل غجري.. مسؤول تشيكي: تصرفات الشرطة ليست جريمة

رفضت السلطات التشيكية، الخميس، الدعوات لإجراء تحقيق بعد عملية عنيفة قامت بها الشرطة وخلفت قتيلا من أحد أفراد أقلية غجر الروما.

وتوفي الرجل بعد وقت قصير من القبض عليه يوم السبت الماضي. وأظهر مقطع فيديو كيف طرحه ضابط شرطة على الأرض لعدة دقائق ضاغطا بركبته على مؤخرة رقبته.



وقال جهاز التفتيش العام لقوات الأمن التشيكية، وهو وكالة للرقابة الداخلية، اليوم، إنه لا يعتبر تصرفات الضباط جريمة جنائية.

وذكر ممثلو أقلية الروما أن الحادث ذكرهم بما حدث للمواطن الأمريكي الأسود في الولايات المتحدة قبل عام، والذي توفي بعد أن ضغط شرطي على رقبته بقوة .

وكان مجلس أوروبا قد دعا إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة رجل الروما في مدينة تبليتسه الشمالية التي تشتمل على أقدم منتجع صحي في البلاد.

بيد أن الدعم لضباط الشرطة لم يأت فقط من وزير الداخلية جان هاماسيك، ولكنه جاء أيضا من رئيس الوزراء أندريه بابيش.

وكتب الرجل البالغ من العمر 66 عاما في تدوينة له على "فيسبوك": "عندما يقوم شخص ما بتخريب السيارات، ويتصرف بعدوانية، بل ويعض شرطيا، لا يمكن أن يتوقع أن يتم التعامل معه بأدب ولطف".

وذكرت الشرطة أن الرجل توفي نتيجة جرعة زائدة من المخدرات مقترنة بظروف قلبية .