تفعيل التهدئة.. توسيع مساحة الصيد بغزة وإدخال مواد خام

أعلنت السلطات الإسرائيلية، الخميس، توسيع منطقة الصيد في قطاع غزة، وإدخال المواد الخام للمعامل المدنية الضرورية في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه: "في أعقاب الهدوء الأمني الذي ساد الحدود بالأسبوع الأخير، وعقب تقييم الوضع الأمني العام ومصادقة المستوى السياسي، تقرر توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من 6 إلى 9 أميال بحرية".

وأضاف أنه تقرر أيضا "إدخال المواد الخام للمعامل المدنية الضرورية، من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم شالوم (كرم أبو سالم)".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "يبدأ سريان الاجراءات المدنية هذه ابتداءً من يوم غد الجمعة".

واستدرك أن "استمرار الإجراءات المدنية التي صدق عليها المستوى السياسي مشروطة بالحفاظ على الاستقرار الأمني".

وبالأيام الماضية، ساد الهدوء بعد فترة توتر على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.