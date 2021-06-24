أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 24 يونيو 2021

واصلت أسعار الذهب في الجزائر، ارتفاعها خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 24 يونيو 2021، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وارتفع جرام الذهب عيار 24 إلى 7686 دينارا (57.38 دولار)، كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6725 دينارا (50.21 دولار).

فيما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، إلى 5764 دينارا (43.04 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4483 دينارا (33.47 دولار)، وجرام الذهب عيار 12 سجل 3843 دينارا (28.69 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، خلال تعاملات مساء الخميس، إلى نحو 239.020 ألف دينار (1785 دولار).

وزاد سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، إلى مستوى 53.800 ألف دينار (401.69 دولار).

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات البورصات العالمية، الخميس، بعد أن تعرضت لضغوط بفعل استقرار الدولار، بينما يسعى المستثمرين لاجتياز إشارات متباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن زيادة أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرين المزيد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة لقياس حجم الضغوط التضخمية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية من 1774.32 دولار للأوقية (الأونصة) إلى نحو 1784.08 بحلول الساعة 11:39 بتوقيت جرينتش.

واستقر مؤشر الدولار مرتفعا قرب أعلى مستوى في 11 شهرا مقابل منافسيه.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى "أواندا": " في ظل غياب اتجاه واضح والأفكار المتناقضة القادمة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي والأنباء الجديدة، أتوقع أن يواصل الذهب تداولاته المتقلبة في نطاق محدود".

وقال مسؤولان في مجلس الاحتياطي أمس الأربعاء إن فترة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة ربما تستمر لمدة أطول من المتوقع، بعد يوم من تقليل جيروم باول رئيس المجلس من مخاوف التضخم وتلميحه إلى أن أسعار الفائدة لن ترتفع سريعا جدا.

ويُعتبر الذهب في المعتاد تحوطا من التضخم، بيد أن رفع مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.