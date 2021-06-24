روسيا تحذر بريطانيا من "الاستفزازات" بالبحر الأسود

حذرت روسيا، المملكة المتحدة من عواقب أي استفزازات جديدة في البحر الأسود، بعد حادثة خرق مدمرة بريطانية حدودها قبالة شبه جزيرة القرم.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، إنها استدعت اليوم الخميس، السفيرة البريطانية لدى موسكو ديبورا برونيرت، وأعربت لها عن احتجاجها الشديد على التصرفات الاستفزازية والخطيرة للسفينة التابعة للبحرية البريطانية في المياه الإقليمية الروسية".



وشددت الوزارة على أنها تعتبر هذه الحادثة انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرة إلى أنها أكدت خلال الاجتماع مع السفيرة، أنه في حال تكرار مثل هذه الاستفزازات؛ سيتحمل الجانب البريطاني المسؤولية الكاملة عن عواقبها المحتملة.

ومن جانبه، دافع رئيس الوزراء البريطاني عن الطريق البحري الذي كانت تسلكه مدمرة تابعة للبحرية الملكية في البحر الأسود، بعدما أعلنت روسيا توجيه طلقات تحذيرية.

وقال جونسون ردا على أسئلة محطات بريطانية "لا نعترف بضم القرم، كان ذلك غير قانوني، وهذه مياه أوكرانية ومن الصائب تماما استخدامها للتوجه من نقطة إلى نقطة أخرى".

الأربعاء، أفاد الجيش البريطاني أن المدمرة "إتش إم إس ديفندر" "كانت تقوم بعبور بسيط في المياه الإقليمية الأوكرانية طبقا للقانون الدولي"، ونعتقد أن الروس كانوا يقومون بتدريبات على الرماية في البحر الأسود".

وقالت موسكو إن طائرة "سوخوي-24" وسفنا روسية أطلقت نيرانا تحذيرية، الأربعاء موجهة إلى مدمرة بريطانية دخلت المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا في 2014.