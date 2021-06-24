واشنطن تحسم مصير المترجمين الأفغان.. الإجلاء قبل الانسحاب

قال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستجلي مجموعة من المترجمين الأفغان خارج البلاد قبل أن يكمل الجيش الأمريكي انسحابه.

ولم يكشف المسؤولون الأمريكيون عن مكان إرسال الأفغان أو عدد من سيتم إجلاؤهم، لكنهم قالوا إن المجموعة تتكون بالكامل من الأفغان الذين بدأوا بالفعل عملية استخراج التأشيرات.



وأضاف مسؤول أمريكي "إذا أصبح ذلك ضروريا، فسننظر في خيارات نقل أو إجلاء إضافية".

وفي وقت سابق، أعلن جنرال أمريكي أنّ البنتاجون يعد بشكل عاجل خططاً لعمليات إجلاء محتملة لآلاف المترجمين الذين عملوا مع قوات التحالف بأفغانستان على مدى العقدين الماضيين.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي "ندرك أنّ هناك عدداً كبيراً من الأفغان الذين دعموا الولايات المتّحدة والتحالف، وهذا قد يعرّضهم للخطر".

وأضاف "ندرك أيضاً أنّ لدينا مهمة في غاية الأهمية هي ضمان أن نبقى أوفياء لهم، ونقوم بما هو ضروري لضمان حمايتهم، وإن تطلّب الأمر إخراجهم من البلاد في حال رغبوا بذلك".

وينتظر نحو 18 ألف مترجم أفغاني وجندي وغيرهم شاركوا في دعم القوات الأمريكية اتخاذ قرارات بشأن منحهم تأشيرات هجرة إلى الولايات المتحدة، وهو عمل قد يستغرق أكثر من عامين، وفق أعضاء في الكونجرس.