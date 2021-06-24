سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 24 يونيو 2021

واصلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، التراجع خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 24 يونيو 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

وسجل متوسط سعر الدولار، في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1467.5 دينارا للشراء، و 1477.5 دينارا للبيع.

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

تراجع مبيعات المركزي

وسجلت مبيعات البنك المركزي العراقي، من العملة الصعبة، الخميس، تراجعا ملحوظا.

وسجل البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية، الأربعاء، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 7.69%، لتصل إلى 216.426 مليون دولار، غطاها بسعر صرف بلغ 1460 دينارا، لكل دولار واحد.

وذهبت المشتريات البالغة 197.896 مليون دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما تم دفع المبلغ المتبقي البالغ 18.530 مليون دولار للمعاملات النقدية.

هذا وقام 35 مصرفاً، بتلبية طلبات تعزيز الارصدة بالخارج، و8 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 5 شركات صرافة.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، خصص البنك المركزي العراقي، الأحد الماضي، نحو 3 مليارات دولار من السيولة المالية لضبط السوق والسيطرة على المواد الغذائية وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

وأقرت موازنة العراق لعام 2021، تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.

وتسبب تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية.

أسعار الدولار في العراق

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مساء اليوم الخميس، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1475.5 دينار، وهو نفس السعر في بورصة محافظة أربيل.

وفي بورصة محافظة الحارثية، سجل الدولار اليوم الخميس، نحو 1776 دينار.

بينما سجل الدولار في بورصة محافظة البصرة نحو 1477 دينار، وسجل في بورصة دهوك، نحو 1478.5 دينار.

وفي بورصة محافظة الموصل سجل سعر الدولار نحو 1478 دينار، بينما سجل في بورصة السليمانية، نحو 1479 دينار.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو، مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس، نحو 1734.33 دينار للشراء، و 1735.36 دينار للبيع.

اما سعر الجنيه الإسترليني، فسجل أمام الدينار العراقي نحو 2021.01 دينار للشراء، و2022.46 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

سجل سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي نحو 386.65 دينار للشراء، و 386.76 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي، فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 394.80 دينار للشراء، و394.85 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي نحو 4809.88 دينار للشراء، و 4824.05 دينار للبيع.