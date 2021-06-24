مايكروسوفت تتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر "ويندز 11"

أقيم مساء اليوم الخميس مؤتمر الكشف عن ويندوز 11، الجيل الجديد من نظام التشغيل الأشهر من مايكروسوفت.

وخلال البث الحي للمؤتمر، واجه متابعيه من مختلف أنحاء العالم صعوبة في متابعة البث عبر الموقع الرسمي لشركة مايكروسوفت لتعرضه لأعطال تقنية تسببت في توقفه المستمر.

ودفع ذلك عدد من متابعي الفعالية لإيجاد حلول بث بديلة لمتابعة، عبر استخدام رابط البث عبر موقع تويتر الذي عمل بسلاسة أكبر من الرابط الأصلي على موقع مايكروسوفت.





وافتتح كبير مسؤولي المنتجات بمايكروسوفت "بانوس باناي" فاعلية الإعلان عن ويندوز 11 بالإشارة لجائحة كورونا وفترات البقاء بالمنزل كمصدر إلهام لتطوير النظام التشغيلي.

وضمن البث الحي، تم الكشف عن خاصية جديدة بويندورز 11، بضم تطبيق Microsoft Teams لقائمة Start menu.

وتم الإعلان عن ضم تطبيقات أندرويد لمتجر مايكروسوفت الإلكتروني Microsoft Store.

مع سهولة الربط بأجهزة ألعاب الفيديو إكس بوكس، وتوفير تقنية HDR للتحسين التلقائي للألوان بألعاب الفيديو وعرض أسرع للفيديوهات والألعاب.

بالإضافة لإتاحة الدخول لمكتبة ألعاب إكس بوكس وسهولة التواصل مع ملايين اللاعبين حول العالم.

كما ضم ويندوز 11 خاصية Widgets لدعم صناع المحتوى والكتاب المحليين عن طريق التبرعات، و مجموعة برامج Adobe Creative Cloud.