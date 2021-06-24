أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2021 في مصر

قررت الحكومة المصرية، زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، بداية من أول يوليو/ تموز القادم، مع بداية العام المالي المقبل.

ويأتي قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي، تنفيذا لخطة الحكومة المصرية، لرفع الدعم تدريجيا عن أسعار الكهرباء، حتى إلغائه تماما بحلول يوليو/ تموز 2025، الموافق لبداية العام المالي 2025/2026.

شرائح الكهرباء الجديدة

وأصبح سعر الشريحة الأولى التي تبدأ من من 0 إلى 50 كيلووات، هو 48 قرشا لكل كيلووات، بزيادة 26%.

فيما ارتفع سعر الشريحة الثانية التي تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات إلى 58 قرشا لكل كيلووات، بزيادة 20.8%.

كما زاد سعر الشريحة الثالثة التي تبدأ من 101 إلى 200 كيلووات إلى 77 قرشا لكل كيلووات، بزيادة 18.5%.

وصعد سعر الشريحة الرابعة التي تبدأ من 201 إلى 350 كيلووات إلي 106 قروش لكل كيلووات ، بزيادة 10.4%.

فيما أصبح سعر الشريحة الخامسة التي تبدأ من 351 إلى 650 كيلووات ، هو 128 قرشا لكل كيلووات ساعة، بزيادة 8.5%، وهو نفس سعر الشريحة السادسة التي تبدأ من 650 إلى 1000 كيلو وات.



بينما استمر سعر الشريحة السابعة، والأعلى، والتي يتم احتسابها بعد أكثر من 1000 كيلووات، ثابتا عند 145 قرشا لكل كيلووات، بدون تغيير.

خطة إلغاء دعم الكهرباء تدريجيا

وكانت الحكومة تخطط لإلغاء الدعم بالكامل بحلول يوليو/ تموز 2022، لكنها قررت تأجيل الموعد إلى الشهر نفسه من عام 2025.

ويأتي التأخير فيما تتطلع الحكومة إلى منح الشركة القابضة للكهرباء، وشركات الإنتاج، والتوزيع التابعة لها، مزيدا من الوقت لتوفيق أوضاعها، بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء.

وسبق أن أعلن وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر في عام 2019 أن الخطة تضع في اعتبارها تجنب زيادة الضغط على المستهلكين.

وزادت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي في مصر بنسبة تتراوح بين 16 و 30% في يوليو/ تموز الماضي، ونحو 15% في يوليو/ تموز 2019.

وتتضمن الموازنة مصر الجديدة، للعام المالي المقبل، والتي وافق عليها البرلمان، تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها: 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

وتشمل مخصصات الدعم، نحو 19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج "تكافل وكرامة"، بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا.

كما تضم تخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، و7.8 مليار جنيه للدعم النقدى ودعم المرافق للإسكان الاجتماعى.

