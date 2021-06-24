مواصفات منحت ويندوز 11 الأفضلية.. تعرف عليها

أقيم مساء اليوم الخميس مؤتمر للكشف عن ويندوز 11، الجيل الجديد من نظام التشغيل الأشهر من مايكروسوفت.

وشهد المؤتمر الكشف عن عدد جديد من المواصفات التي تضاف للمرة الأولى لأنظمة تشغيل ويندوز، زادت من تميز الإصدار 11 على حساب كافة الإصدارات السابقة من نظام مايكروسوفت التشغيلي الشهير.

- مميزات Windows 11

وكانت أبرز المواصفات التي تتوفر للمرة الأولى ويتميز بها إصدار ويندوز 11، ضم تطبيق Microsoft Teams لمكالمات الفيديو والدردشات النصية لقائمة Start menu بشريط المهام على "ديسك توب"، وذلك لتسهيل استخدام هذا التطبيق بنقرة زر واحدة.





أيضا تميز هذا الإصدار بواحدة من الخواص التي تتوفر للمرة الأولى، وهي خاصية دعم صناع المحتوى بالتبرعات عبر تطبيق Widgets، سواء بالدفع الإلكتروني أو عن طريق منحهم نقاط مايكروسوفت.





وكانت أبرز المواصفات التي تتوفر للمرة الأولى بنظام تشغيل ويندوز، إتاحة تطبيقات أندرويد للتحميل والاستخدام عبر متجر ميكروسوفت الإلكتروني وهو ما لم يسبق أن شهده أي اصدار سابق لأنظمة تشغيل ويندوز.

بالإضافة لإتاحة الدخول لمكتبة ألعاب إكس بوكس واختيار أي من الألعاب المتوفرة ضمن هذه المكتبة لعشاق ألعاب الفيديو جيم.

- متطلبات تشغيل ويندوز 11

شارك بعض المطورين والمتحمسين متطلبات تشغيل ويندوز 11، والتي تشمل على معالج أحادي النواة بسرعة 1.2 جيجاهرتز لأنظمة 32 بت، ومعالج أحادي النواة بسرعة 1.4 جيجاهرتز لأنظمة 64 بت.

هذا، ويقال أن متطلبات تشغيل ويندوز 11 قد تكون مشابهة لنظام التشغيل ويندوز 10 الحالي .

قرص صلب بمساحة 64 جيجابايت أو أكبر

يجب أن يدعم الكمبيوتر TPM 2.0 ذاكرة وصول عشوائي (رام) لا تقل عن 4 جيجابايت

يجب أن يدعم الكمبيوتر التمهيد الآمن

معالج أحادي النواة 1.2 جيجا هرتز (32 بت) 1.4 جيجا هرتز معالج أحادي النواة (64 بت) 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي أو أكثر دقة الشاشة 1024 × 768 ما يقرب من 15 جيجابايت من مساحة القرص الصلب المتاحة - أو أكثر حسب احتياجات تخزين البيانات

الموصى بها