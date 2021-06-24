تطبيقات ضحت بها مايكروسوفت في "ويندوز 11".. تضم سكايب وكورتانا

ضحت "مايكروسوفت" بعدد من التطبيقات في إصدارها الجديد "ويندوز"، والتي كانت متوفرة في الإصدارات السابقة.. ما السبب؟

أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر الكشف عن ويندوز 11، الجيل الجديد من نظام التشغيل الأشهر من مايكروسوفت.

واستمرارا للكشف عن هوية النظام الجديد من مايكروسوفت، كشف الخبراء بموقع "ذا فيرج" عن عدد من المواصفات والتطبيقات التي ضحت بها مايكروسوفت ولن تتوفر في ويندوز 11، بعد أن كانت متوفرة في ويندوز 10.

وشمل ذلك، تطبيق كورتانا، وهو المساعد الشخصي الرقمي الذي كان متوفرا بنظام ويندوز 10 السابق، كمتحدث ذكي مساعد على غرار متحدث سيري الذكي بأجهزة أبل.

وأيضا تطبيق Live Tiles الذي أزالته مايكروسوفت من قائمة Start menu، وكل من خاصية استخدام ويندوز على وضعية الجهاز اللوحي tablet mode، وخاصية OneNote التي كانت ضمن أدوات مايكروسوفت "أوفيس".

ومن التطبيقات التي ضحت بها أيضا مايكروسوفت ولن تتواجد في ويندوز 11، تطبيق "سكايب" لمحادثات الفيديو، وتطبيقات Paint 3D و 3D Viewer.





وأشار موقع "ذا فيرج" إلى أن هذه التطبيقات لم تتخلص منها مايكروسوفت للأبد، وهي تتوفر على متجر مايكروسوفت الإلكتروني، الأمر فقط أنها لن تكن متوفرة بشكل مسبق على نظام ويندوز الجديد.

وشهد المؤتمر الكشف عن عدد جديد من المواصفات التي تضاف للمرة الأولى لأنظمة تشغيل ويندوز، زادت من تميز الإصدار 11 على حساب كافة الإصدارات السابقة من نظام مايكروسوفت التشغيلي الشهير.

وكانت أبرز المواصفات التي تتوفر للمرة الأولى ويتميز بها إصدار ويندوز 11، ضم تطبيق Microsoft Teams لمكالمات الفيديو والدردشات النصية لقائمة Start menuبشريط المهام على "ديسك توب"، وذلك لتسهيل استخدام هذا التطبيق بنقرة زر واحدة.

أيضا تميز هذا الإصدار بواحدة من الخواص التي تتوفر للمرة الأولى، وهي خاصية دعم صناع المحتوى بالتبرعات عبر تطبيق Widgets، سواء بالدفع الإلكتروني أو عن طريق منحهم نقاط مايكروسوفت.

وكانت أبرز المواصفات التي تتوفر للمرة الأولى بنظام تشغيل ويندوز 11، هو إتاحة تطبيقات أندرويد للتحميل والاستخدام عبر متجر مايكروسوفت الإلكتروني وهو ما لم يسبق أن شهده أي إصدار سابق لأنظمة تشغيل ويندوز.

بالإضافة لإتاحة الدخول لمكتبة ألعاب إكس بوكس واختيار أي من الألعاب المتوفرة ضمن هذه المكتبة لعشاق ألعاب الفيديو جيم.