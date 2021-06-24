نتائج قمة بايدن وبوتين.. عودة سفير أمريكا إلى روسيا

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في روسيا، الخميس، عودة السفير جون سوليفان إلى موسكو بعد غياب دام شهرين.
وجاءت عودة السفير الأمريكي إلى روسيا عقب القمة التي جمعت الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين.
وقال سوليفان في رسالة نشرتها السفارة الأمريكية عبر تويتر: "لقد عدت إلى موسكو اليوم" الخميس، مشددا على أنه "مستعد" للعمل مع الزملاء الروس للتوصل إلى إقامة "علاقات مستقرة بين بلدينا".
وأتت عودته إلى موسكو بعد أيام قليلة على رجوع السفير الروسي في الولايات المتحدة انانتولي أنطونوف إلى واشنطن الأحد.
وكان الرئيس الروسي أعلن عودة السفيرين الروسي والأمريكي في 16 يونيو/ حزيران في ختام لقائه بنظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف، وكانت هذه من القرارات القليلة جدا الملموسة التي اتخذت خلال هذه القمة.
وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن سريعا بعد تولي بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني إذ يأخذ على روسيا خصوصا الهجمات الإلكترونية المتكررة وتدخلها في انتخابات الولايات المتحدة.
نتيجة لذلك استدعت روسيا سفيرها في واشنطن إثر تصريحات شبه فيها بايدن نظيره الروسي بـ "القاتل".
وأعلن السفير الأمريكي بعد شهر على ذلك أنه سيعود إلى واشنطن لإجراء مشاورات وهذا ما كان الكرملين يطالب به.
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