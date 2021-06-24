سجن قديم ومنطقة أشباح.. هل تريد زيارة الجزيرة الإيطالية اللغز؟

تخيل سجن في موقع منعزل محاط بالمياه من كل الجوانب، ويقع على منحدرات وعرة.. هل يمكن الهرب من هذا المكان الحصين؟

هذه الكلمات تصف جزيرة سانتو ستيفانو الواقعة قرب مدينة نابولي شمالي إيطاليا، والتي تعرف أيضا باسم "الكاتراز الإيطالية"، في تشبيه واضح بجزر الكاتراز الأمريكية التي تضم واحد من أصعب السجون في العالم.





وكانت جزيرة سانتو ستيفانو تضم أحد أصعب السجون في إيطاليا، وكان مبني على شكل حدوة حصان، قبل أن يجري إغلاقه عام 1965، ويصبح مهجورا بمرور السنوات.

ووفق صحيفة "لاتينا كورييري" الإيطالية، فإن السلطات تعمل في الوقت الحالي على تجديد مبنى السجن بعد 58 عاما من تحوله إلى منطقة أشباح.





كما تخطط السلطات لإتاحة الوصول إلى الجزيرة لعامة الناس، وفقًا لما أوردته صحيفة "لاتينا كورييري" الإيطالية، لذلك جرى بالفعل تنفيذ تدابير الصيانة العاجلة.

ووافقت الحكومة الإيطالية على استثمار نحو 42 مليون يورو، لتحويل "الكاتراز الإيطالية" إلى نقطة جذب للزوار.

تاريخ صعب





حتى في العصور القديمة، استخدم الرومان جزيرة سانتو ستيفانو التي تبعد حوالي 40 كيلومترًا من البر الرئيسي الإيطالي، وجزيرة فينتوتين المجاورة، كأماكن لترحيل المجرمين والمعارضين السياسيين.

وفي نهاية القرن الثامن عشر، شيد الملك فرديناند الرابع مجمع سجون يضم 99 زنزانة مبنية في سانتو ستيفانو.





وفي القرون التي تلت ذلك، جرى سجن العديد من المجرمين والمعارضين للعائلة المالكة في الجزيرة، بما فيهم جياتانو بريسيشي، الذي اغتال الملك إمبيرتو الأول في عام 1900.

وعملت منظمات غير حكومية على توثيق تاريخ الجزيرة المرتبط بالقمع، إذ كانت كل زنزانة في السجن، 4.5 مترا مربعا، وتضم نوافذ صغيرة ذات قضبان.





وفي وسط فناء السجن، كان هناك كنيسة صغيرة، ويمكن للنزلاء مشاهدة الكنيسة من خلال ثقب الباب الصغير في أبواب الزنازين.

كما كان هناك زنزانتان بلا نوافذ في الطابق الأول تستخدمان لعزل ومعاقبة المجرمين الخطرين.





وشمل هيكل المبنى برج عالي، يتولى مراقبة السجناء بشكل دائم، في محاولة لخلق خوف دائم من الرقيب، ومن خلال البرج، كان بالإمكان اكتشاف أدنى انتهاك للانضباط الصارم وتوقيع عقوبات جسدية على مرتكبيه.

لكن العقاب النفسي الناجم عن المراقبة المستمرة كان أثقل وطأة من العقاب الجسدي، وفق موقع "ترافيل بوك" الألماني.





وجرى تصميم سجن سانتو ستيفانو في الأصل لاستيعاب 500 سجين كحد أقصى. لكن في بعض الأحيان، كان هناك أكثر من 1000 سجين في السجن، أي من 8 إلى 10 سجناء في كل زنزانة.

وكتب لويجي بوددا، الذي قضى عقوبة بالسجن مدى الحياة في سانتو ستيفانو، في كتاب عن فترة سجنه: "كنت أعتقد أن الحكم علي بالإعدام سيكون أقل إيلاما من تمضيه أيام بلا أمل في هذا السجن".

إهمال كامل





وفي 1965، قررت الحكومة الإيطالية إغلاق السجن سيء السمعة، خاصة أنه تعرض لظروف الطقس والتخريب لأكثر من 50 عامًا وتدهورت حالته بشكل متزايد، حتى بات في حالة إهمال كامل,

وفي كل مكان، يمكن للمرء رؤية الجدران المتهدمة والأبواب والقضبان المتهالكة وانهيار أجزاء من المبنى الخارجي الدائري، وانتشار الأعشاب الضارة في كل مكان.

ولا تزال أسماء السجناء السابقين محفورة على الأحجار المرصوفة بالحصى التي تؤدي إلى السجن.

وخلال السنوات الـ58، تحول السجن والجزيرة المهجورين إلى لغز كبير، وكأن الناس قرروا تجاهل تاريخهما الصعب.



