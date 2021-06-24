تقييم الأداء.. حكومة السودان في اجتماعات مغلقة لـ3 أيام

أعلنت الحكومة السودانية عقد اجتماعات مغلقة تبدأ، الخميس، وتستمر 3 أيام، لتقييم أدائها ومتابعة سير برامجها وخططها.

وقالت الحكومة، في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، إن الاجتماع سيناقش أيضا، ضمن أجندته، التواصل الحكومي وكيفية تطويره وتعزيزه باعتباره من بين مهام حكومة المرحلة الانتقالية خلال الفترة القادمة.

وأشار البيان إلى مشاركة وكلاء الوزارات في اجتماعاتِ مجلس الوزراء الانتقاليِ للمرةِ الأولى وذلك بناءً على توصياتِ الاجتماع السابق .

ولفت إلى أنه من المنتظر أن يقدم الوزراء والوكلاء خططِ المرحلةِ المقبلة ومناقشتها في الاجتماعاتِ المغلقة، بجانب تقارير الأداء والخطةِ التنفيذية التي تمت إجازتها ومستوياتِ العمل عليها في الـفترة السابقة، وما تم تحويله إلى مشروعاتٍ وبرامج عاجلة وآجلة وسير عمليةِ التنفيذ وبناء خطة النصف الثاني من العام الجاري.

وبحسب البيان، فإن الأولوياتِ الخمس التي وضعها مجلس الوزراء مطلع العام الجاري شملت المحور الاقتصادي والاجتماعي وتفصيل مشاريعه، بجانب كل من محاور السلام والامن والعلاقات الخارجية، والانتقال الديمقراطي والمهددات التي تحيط به، واستكمال هياكل السلطةِ الانتقالية.

من جانبه، قال مسؤول سوداني إن اجتماعا حكوميا عاجلا بدأ، الخميس، ويستمر لـ3 أيام، لتقييم أداء الحكومة الانتقالية بالبلاد.

وفي تصريح لـ"دوت الخليج الإخبارية"، قال المسؤول أن الاجتماع الذي سترأسه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يستعرض تقرير أداء الوزراء والوكلاء خلال الفترة الماضية.

وأوضح المسؤول، مفضلا عدم كشف هويته، أن الاجتماع بدأ اليوم ويستمر حتى السبت .

وأضاف أن الاجتماع سيتناول الأولويات السابقة، إضافة إلى مناقشة برامج الحكومة الانتقاليةِ خلال الفترة الماضية، وتقييم الأداء الحكومي، ومتابعةِ سير برامج وخطط ومشاريع جرى وضعها ضمن الأولوياتِ الخمس التي تمت مناقشتها في الاجتماع السابق نهاية فبراير/ شباط الماضي .