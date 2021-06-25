اعتقال 4 على خلفية استهداف سفارة إسرائيل بالهند

أعلنت الشرطة الهندية اعتقال أربعة أشخاص في منطقة نائية شمال الهند، على خلفية تفجير استهدف السفارة الإسرائيلية بداية العام.

ووقع التفجير في 29 يناير/ كانون الثاني مع احتفال إسرائيل بذكرى إقامة علاقات دبلوماسية مع الهند، لكنه لم يسفر عن إصابات واقتصرت أضراره على الماديات، ووصف مسؤولون إسرائيليون الحادث حينها بأنه "هجوم ارهابي".



وقالت شرطة نيودلهي في بيان "في عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات وشرطة كارغيل، أوقفت خلية خاصة في شرطة دلهي أربعة أشخاص من كارغيل لصلتهم بالتآمر للتخطيط لأنشطة إرهابية وتنفيذها في العاصمة".

وأضاف أن المشتبه بهم تم "توقيفهم واحضروا إلى نيودلهي للتحقيق معهم".

وأضافت الشرطة أن الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 25 و28 عاما هم من قرية ثانغ في منطقة كارغيل الهندية الواقعة في إقليم لاداخ في الهملايا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الأربعة طلاب ويشتبه في ارتباطهم بالانفجار الذي وقع خارج السفارة.

وكانت وسائل إعلام هندية ذكرت حينها بعد وقوع التفجير أن المحققين عثروا في الشارع على مغلف يحوي رسالة موجهة إلى السفير الإسرائيلي.

ومنذ إقامة علاقات دبلوماسية بين الهند وإسرائيل قبل 29 عاما، توثقت العلاقة بين البلدين، وأصبحت الهند اليوم من أهم مشتري الأسلحة والمعدات الدفاعية الإسرائيلية.