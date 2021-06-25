3 قتلى في تحطم مروحية روسية قرب سان بطرسبرج

قتل 3 أشخاص في تحطم مروحية عسكرية روسية مساء الخميس في منطقة غاتشينا قرب سان بطرسبرج على ما ذكرت السلطات المحلية.
وأوضحت وزارة حالات الطوارئ المحلية "تلقينا معلومات عن تحطم مروحية من طراز +أم آي 8+ وقد توجهت فرق الإسعاف إلى المكان".
وقتل أفراد الطاقم الثلاثة في المروحية التابعة للحرس الوطني الروسي (روسغفارديا) في تحطم الطائرة على ما أوضح ناطق باسم الوزارة اوردت تصريحه وكالة "فونتانكا" المحلية للأنباء.
وأوضح المصدر نفسه أن مروحية النقل العسكرية تحطمت "إثر حادث جوي" عندما كانت تقوم برحلة تدريبية.
وأوضح الناطق "تفيد المعلومات الأولوية أن طاقمها المؤلف من ثلاثة عسكريين قضى" في حادث التحطم.
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