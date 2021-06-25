مقتل 18 في حريق بمركز لـ"الفنون القتالية" في الصين

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، الجمعة، أن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعدما شب حريق في مركز للتدريب على الفنون القتالية في إقليم هينان.
وقالت محطة (سي.جي.تي.إن) التلفزيونية نقلا عن مسؤولين محليين إن الحريق الذي وقع بمدينة شانغكيو أسفر أيضا عن إصابة 16 آخرين، ولم يتضح سبب الحريق.
واعتُقل المسؤول عن المبنى، بحسب بيان رسمي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن معظم الضحايا هم من طلاب المدرسة وتتراوح أعمارهم بين 7 و 16 عاماً.
ونشوب الحرائق ليس أمرا غير مألوف في الصين، حيث يمثل ضعف قواعد السلامة ومعايير البناء مصدر قلق دائم.
وفي 13 من يونيو/حزيران، لقي 25 حتفهم وأصيب 138 في انفجار أنبوب للغاز بإقليم هوبي.
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