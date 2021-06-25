إثر حادث المبنى.. بايدن يوافق على إعلان الطوارئ بفلوريدا

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، على إعلان حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا جراء انهيار جزء من مبنى في مدينة ميامي واستمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين.
وفي وقت سابق فجر الجمعة، قال مسؤولون إن مئات من رجال الإطفاء والإنقاذ بحثوا وسط الأنقاض عن ناجين بعد انهيار جزء من برج سكني في منطقة مطلة على المحيط بجنوب ولاية فلوريدا الأمريكية مما أدى إلى مقتل شخص على الأقل بينما لا يزال نحو 100 آخرين في عداد المفقودين.
وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ رصدت أصوات طرق وأصواتا عالية أخرى، لكنها لم ترصد أصواتا بشرية قادمة من تحت الأنقاض بعد ساعات من انهيار جزء كبير من مبنى أبراج تشامبلين تاورز ساوث في سيرفسايد.
من جانبه قال حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس إنه ينبغي الاستعداد "لأنباء غير سارة".
وشُيّدت البناية المؤلفة من 12 طابقا في عام 1981 وبها أكثر من 130 وحدة سكنية نحو 80 وحدة منها كانت مأهولة وقت الحادث.
ولم يتضح بعد سبب انهيار المبنى، لكن مسؤولين محليين قالوا إن البرج كان يخضع لإصلاحات لإعادة تأهيله وإن مبنى مجاورا تحت الإنشاء.
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