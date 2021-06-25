بمصباح و17 كلمة وجيش المغردين.. "إيلون ماسك" يهاجم بيتكوين بشراسة

وجه إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، الجمعة، ضربة جديدة لعملة بيتكوين، فيما دعم عبر تغريداته على "تويتر" نظيرتها دوجكوين.

ونشر إيلون ماسك تغريدة عن العملات الرقمية قائلًا "كم يلزم من عاشقي بيتكوين لتركيب مصباح إضاءة"، في محاولة للسخرية من عاشقي بيتكوين، فمهمة تركيب مصباح كهربائي سهلة، ولكن وفق وجهة نظر ماسك فهؤلاء الأشخاص لا جدوى منهم، وبالتالي يلزم أكثر من شخص واحد لتغيير المصباح.

واستخدم إيلون ماسك في تغريدته مصطلح "Bitcoin Maxis"، وهو تعبير يستخدم للإشارة لمجموعة يرون بأن بيتكوين هي الحل والإجابة لكل شيء، وأن العملات الرقمية الأخرى لا تتفق مع قيم ساتوشي ناكاموتو، مبتكر بيتكوين عام 2009، بحسب موقع إنفستوبيديا.





مناورات ماسك وبيتكوين

في مارس/آذار الماضي، أعلن الملياردير الأمريكي ومؤسس "تسلا" إيلون ماسك، في تغريدة على تويتر عن إمكانية شراء سيارات Tesla باستخدام عملة بيتكوين.

ولكن سرعان ما انقلب ماسك على عملة بيتكوين (العملة الرقمية الأشهر في العالم)، والتي تقدر قيمتها اليوم بنحو 34508.09 دولار، وخلال شهر مايو/أيار أعلن رئيس تسلا أن شركته ستتوقف عن قبول المدفوعات باستخدام عملة بيتكوين، لأنها تعارض مبادئ الشركة باستخدام الطاقة النظيفة.

وتلقت بيتكوين ضربة تصريحات "ماسك" بهبوط عنيف من أرقامها القياسية، ثم تلقت بيتكوين الضربة القاصمة من الهجمة الصينية الشرسة على تعدين بيتكوين، لتبتعد بيتكوين الآن 50% عن رقمها القياسي السابق.

وعاد ماسك ليغرد بأن شركته لم تبع سوى 10% من حيازات بيتكوين، وأنه لا يعارض بيتكوين نفسها، ولكن يعارض عمليات التعدين التي تستهلك مقدارا هائلا من الطاقة، وتترك أثرا كربونيا مضرا بالبيئة.

وتستمر العملات الرقمية في تقلبها، مع ارتفاع دوجكوين بقوة خلال الأيام الأخيرة، لترتفع ثروة ماسك بـ11 مليارا خلال يومين مع ارتفاعات قوية لسوق العملات الرقمية، وارتفاع سهم شركة تسلا.

وخصص ماسك الأيام الماضية حسابه للرد على المستخدمين الذين يتحدثون عن عملة دوجكوين، العملة التي قرر أن يصعد بها للفضاء حرفيًا عن طريق شركته سبيس إكس.

فنشر أحد المستخدمين صورة لعملة دوجكوين تظهرها مهيمنة على الدولار الأمريكي، ورد عليه ماسك بهاشتاق "هذا هائل".

دوجكوين مضحكة لا جدية

وغرد مؤسس عملة دوجكوين على حسابه قائلا "دوجكوين تكون في أفضل أحوالها عندما تكون مضحكة. الرغبة في أن يكون المال حول العالم عبارة عن (ميم) ساخر هي قصة مضحكة يمكن للناس الاصطفاف خلفها. عندما يصبح الناس أكثر جدية، بالنسبة لي، يزول بريق الفكرة. ابقوا على دوجكوين مضحكة، وبلا معنى".

ورد ماسك على هذه التغريدة بإيموجي مشروب كحولي، (بما يعني اتفاقه مع هذه الفكرة).





ويتحدث مؤسس دوجكوين عمن يرون بأن دوجكوين Dogecoin هي المال في المستقبل، ويرى بأن هذه الفكرة مثيرة للسخرية لحد كبير لأن دوجكوين نشأت كمزحة في بداية الأمر.

ويوجد من يؤمن بقوة دوجكوين، فيذكر تقرير من موقع سي إن بي سي، أن هناك متداولا لعملة دوجكوين خسر في يوم واحد 167 ألف دولار، ولكنه يرفض التخلي عن مراكز دوجكوين، معتقدًا أنها ستستمر في الارتفاع.

ويجدر الإشارة إلى أنه من وجهة نظر الخبراء فدوجكوين بلا أي قيمة، والبعض يراها فقاعة ستنفجر في نهاية المطاف.