أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنه لا شرعية في اليمن إلا لحكومة البلد المنهك بالانقلاب الحوثي منذ سنوات.
جاء ذلك في معرض توضيح من الخارجية الأمريكية، في سلسلة تغريدات عبر موقع تويتر، طالعتها "دوت الخليج الإخبارية"، لتصريحات سابقة أدلى بها مبعوثها إلى اليمن تيم ليندركينغ بشأن مليشيا الحوثي والأزمة.
وقالت الوزارة: "لقد رأينا بعض التقارير الإعلامية الخاطئة حول التصريحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ بشأن الحوثيين والصراع في اليمن".
وأضافت: "سيحتاج الحوثيون إلى أن يكونوا جزءًا لا يتجزأ من أي عملية سلام في اليمن. ومع ذلك، ما زلنا نشعر بالقلق إزاء تركيز الحوثيين على شن الحرب وتفاقم معاناة المواطنين اليمنيين أكثر من كونهم جزءًا من حل الصراع".
وتابعت أن "الحوثيين يسيطرون على الناس والأراضي في اليمن، وكما أوضح المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، ليندركينغ: 'لا يمكن لأحد إبعادهم أو إخراجهم من الصراع عبر التمنّي فقط، لذلك دعونا نتعامل مع الحقائق الموجودة على الأرض".
وشددت الوزارة على أن الولايات المتحدة تعترف، مثل بقية المجتمع الدولي، بحكومة اليمن، وهي الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليًا في اليمن.
وأمس الخميس، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، إن واشنطن "تعترف بحركة الحوثي طرفا شرعيا في اليمن".
ودعا ليندركينغ، خلال نقاش عبر الإنترنت نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، المجتمع الدولي إلى "الضغط على الحوثيين لإيقاف العمليات الهجومية في مأرب".
وقبلها بساعات، حذر المبعوث الأمريكي من أن البرامج الإنسانية في اليمن ستتوقف ما لم تزد المساهمات في الشهور القليلة المقبلة.
وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية خروقاتها العسكرية رغم توقيعها في ديسمبر/ كانون أول 2018 على اتفاق ستوكهولم الذي فرض وقفا لإطلاق النار في محافظة الحديدة (غرب).
وفشلت محاولات المليشيا في تسجيل اختراق ميداني في خط التماس مع القوات المشتركة منذ توقيع الاتفاق قبل أكثر من عامين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن توضح تصريحات "ليندركينغ" وتؤكد: لا شرعية إلا لحكومة اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.