ارتفعت أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 25 يونيو 2021، مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وسجل سعر الذهب في اليمن عيار 24 نحو 14,351 ريال (57.35 دولار)، مقابل 14,334 ريال (57.32 دولار) أمس.



وحقق سعر الذهب في اليمن عيار 21 نحو 12,558 ريال (50.19 دولار)، مقابل 12,543 ريال (50.16 دولار) الخميس.

كما سجل سعر الذهب في اليمن عيار 18 حوالي 10,764 ريال (43.02 دولار)، مقابل 10,751 ريال (42.99 دولار) أمس.

سعر الذهب الاقتصادي في اليمن

أما أسعار الذهب الاقتصادي في اليمن، سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 8,372 ريال (33.46 دولار)، وجرام الذهب عيار 12 سجل 7,176 ريال (28.68 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في اليمن

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في اليمن، صباح الجمعة، حوالي 446,326 ريالا (1784 دولارا)، مقابل 445,789 ريال (1783 دولارا) الخميس.

كما سجل سعر الجنيه الذهب في اليمن (8 جرامات من عيار 21)، حوالي 100,462 ريال (401.49 دولار)، مقابل 100,341 ريال (401.28 دولار).

أسعار الذهب عالميا

ارتفع الذهب اليوم الجمعة ويتجه صوب تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في أربعة أسابيع، بدعم من أداء ضعيف للدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات قد تلقي المزيد من الضوء على صورة التضخم في الولايات المتحدة.

وأدت إشارات متباينة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن مسار أسعار الفائدة إلى نزول أسعار الذهب ستة بالمئة الأسبوع الماضي، ثم تعافيها هذا الأسبوع بواقع 0.9%.

وبحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1779.50 دولار للأوقية (الأونصة) بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1780.20 دولار.

وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية "أسعار الذهب محتشدة في نطاق ضيق... المخاوف بشأن التضخم هي السبب الرئيسي في أن الأسعار لا تنخفض عن هذه النقطة".

ويُعتبر الذهب تحوطا من ارتفاع التضخم الذي قد يعقب تدابير التحفيز. ويتابع المستثمرون أيضا أسعار المنتجين الأمريكيين المقرر صدور بياناتها في وقت لاحق اليوم.

وقال هاريش إنه في الأمد المتوسط، فإن تعافي الاقتصاد الأمريكي يعزز الدولار، مما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن.