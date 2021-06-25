تستعد شركة إكس بينج "xpeng" الصينية لجمع أكثر من 2.3 مليار دولار، من طرح عام أولي لأسهمها في بورصة هونج كونج.
وأكدت الشركة الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية في إفصاح لبورصة نيويورك، الخميس، أن سعر الطرح العام الأولي في بورصة هونج كونج عند مستوى لا يزيد عن 180 دولار هونج كونج (23.2 دولار أمريكي) للسهم الواحد.
ويمثل هذا السهم علاوة بنسبة 11.7% عن سعر إغلاق إيصالات الإيداع الخاصة بالشركة في بورصة نيويورك أمس الأربعاء، مع حقيقة أن كل إيصال إيداع سيعادل سهمين من "إكس بينج" في بورصة هونج كونج.
وتعتزم الشركة عرض بيع 85 مليون سهم جديد، مع خيار لبيع 12.75 مليون سهم إضافي بناءً على حجم الطلب.
وانخفضت إيصالات إيداع "إكس بينج" في بورصة نيويورك بنسبة 2.4% إلى 40.57 دولار مساء الخميس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف تجمع "إكس بينج" الصينية 2.3 مليار دولار من "هونج كونج"؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.