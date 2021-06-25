كيف تجمع "إكس بينج" الصينية 2.3 مليار دولار من "هونج كونج"؟

تستعد شركة إكس بينج "xpeng" الصينية لجمع أكثر من 2.3 مليار دولار، من طرح عام أولي لأسهمها في بورصة هونج كونج.

وأكدت الشركة الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية في إفصاح لبورصة نيويورك، الخميس، أن سعر الطرح العام الأولي في بورصة هونج كونج عند مستوى لا يزيد عن 180 دولار هونج كونج (23.2 دولار أمريكي) للسهم الواحد.

ويمثل هذا السهم علاوة بنسبة 11.7% عن سعر إغلاق إيصالات الإيداع الخاصة بالشركة في بورصة نيويورك أمس الأربعاء، مع حقيقة أن كل إيصال إيداع سيعادل سهمين من "إكس بينج" في بورصة هونج كونج.

وتعتزم الشركة عرض بيع 85 مليون سهم جديد، مع خيار لبيع 12.75 مليون سهم إضافي بناءً على حجم الطلب.

وانخفضت إيصالات إيداع "إكس بينج" في بورصة نيويورك بنسبة 2.4% إلى 40.57 دولار مساء الخميس.