إنستجرام تطور نادي المعجبين.. كيف تستفيد من ظهور NFT؟

تعمل منصة إنستجرام على تجربتين مختلفتين لتعزيز التفاعل في التطبيق، والاستفادة من ظهور NFT، أو المنتجات الرقمية، أثناء البث.

وتجرب إنستجرام خيار قصص جديد يسمى قصص نادي المعجبين، الذي يمكن المستخدمين من نشر محتوى قصص حصري لا يمكن مشاهدته إلا من قبل أعضاء نادي المعجبين أو المجموعة المعتمدة.



ووفقا لما شاركة باحث التطبيق أليساندرو بالوزي، فإن قصص نادي المعجبين لن تكون مرئية إلا من قبل أعضاء المجموعة، ولن يتمكن المستخدمون من التقاط لقطات شاشة لمنشورات القصص الحصرية هذه.

إنستجرام وخيارات القصص

ويضيف ذلك خيارا آخر إلى خيارات قصص إنستجرام الحالية، وفي الوقت الحالي، يمكنك تعيين حسابك بالكامل على خاص، بحيث لا يتمكن سوى متابعيك من رؤية قصصك، أو يمكنك إنشاء قائمة الأصدقاء المقربين لمشاركة القصص الأكثر خصوصية، بدلاً من المشاركة علنا.

ويضيف هذا الخيار الجديد فئة أخرى مع إضافة الأعضاء الذين يدفعون على الأرجح إلى قائمة نادي المعجبين، حيث يمكنك مشاركة المحتوى الحصري.

ويبدو أن هذا الخيار يتماشى مع جهود إنستجرام الأوسع لإضافة المزيد من الأدوات لصناع المحتوى من أجل تحقيق الدخل من جهودهم عبر المنصة.

ووفقا لاكتشافات بالوزي السابقة، فمن المحتمل أن نحصل على مزيد من المعلومات من إنستجرام في الشهر المقبل أو نحو ذلك.

إنستجرام والتجارب الجديدة

بالإضافة إلى ذلك اكتشف بالوزي أيضًا خيارات مقتنيات جديدة في الاختبار. ويبدو أن الخيارات مرتبطة بالصعود الحالي لـ NFT. ومن الواضح أن الخيارات تتيح لمستخدمي إنستجرام المزايدة على العناصر الرقمية أثناء البث.

وليس هناك الكثير من المعلومات عن هذه الأمور في الوقت الحالي، لذا فهي تكهنات إلى حد كبير. ولكن يبدو أنها طريقة جديدة لتشجيع عمليات شراء الفن الرقمي من خلال تسهيل وسيلة لعرضها عبر إنستجرام ، مع إضافة علامة المقتنيات إلى القصص عند مشاركتها.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاعل جديد وسلوكيات الشراء في التطبيق. وقد يساعد صناع المحتوى الرقميين على جني المزيد من الأموال من عملهم.

وذلك من خلال تمكينهم من عرض مثل هذه المزادات لمستخدمي إنستجرام الذين يزيد عددهم عن مليار مستخدم.

وفي ظل سعي المنصة إلى تشجيع المزيد من سلوك الشراء في التطبيق. فقد تكون هذه طريقة أخرى لحث الأشخاص على الإنفاق ومشاركة الأعمال الفنية الرقمية أثناء البث.