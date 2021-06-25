يورو 2020.. الكأس أوروبية والأسهم أمريكية: خسائر كوكاكولا وأرباح نايك

على عكس ما حدث مع أسهم كوكاكولا قبل أيام مع انطلاق بطولة يورو 2020 لكرة القدم، انتعش سهم نايك الأمريكية.

وارتفع سعر سهم شركة نايك الأمريكية للملابس الرياضية إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل توقع الشركة زيادة إيراداتها خلال العام المالي الحالي إلى أكثر من 50 مليار دولار لأول مرة مستفيدة من النمو القوي للطلب في أمريكا الشمالية.



وتتوقع الشركة نمو مبيعاتها بأكثر من 10% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 أيار/مايو المقبل، بحسب ما صرح به مسؤولو الشركة في مؤتمر صحفي أمس الخميس.

كما تتوقع الشركة تسارع وتيرة نمو المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي مع تزايد اهتمام المستهلكين بالشراء عقب تخفيف القيود التي سبق فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

نايك واستئناف الأنشطة الرياضية

وحصلت نايك على قوة دفع كبيرة من استئناف الأنشطة الرياضية في الولايات المتحدة وأوروبا وهو ما فتح الباب أمام أنشطتها وجدد الطلب على إنتاجها.

ويتوقع خبراء وول ستريت وصول إيرادات نايك خلال العام المالي الحالي إلى 48.6 مليار دولار.

كانت الشركة قد حققت مبيعات قوية خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 أيار/مايو الماضي بفضل الإيرادات القياسية في أمريكا الشمالية.

وزادت مبيعات الشركة على مستوى العالم خلال الربع الأخير إلى الضعف تقريبا مسجلة 3ر12 مليار دولار متجاوزة توقعات المحللين .

وارتفع سعر سهم الشركة اليوم بنسبة 13% إلى 151 دولار في التعاملات غير الرسمية قبل بدء التداول في البورصة ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وكان السهم قد تراجع على مدار عام حتى أمس الخميس بنسبة 6ر5% في حين ارتفع سعر سهم أديداس الألمانية المنافسة بنسبة 8ر5% في تعاملات بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.

كوكاكولا وكريستيانو

هوى سهم شركة "كوكاكولا" الأمريكية، منتصف يونيو الحالي، بعد تعليق ساخر من لاعب المنتخب البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو.

وتراجع على نحو حاد سهم عملاق المشروبات والأطعمة الأمريكية "كوكاكولا" ، كما انخفضت القيمة السوقية للشركة.

وأبعد لاعب الكرة عالمي زجاجتي "كوكاكولا" وضعت أمامه خلال مؤتمر صحفي عقد الإثنين قبل الماضي، ضمن استعدادات المنتخب البرتغالي قبل مباراته الأولى في البطولة أمام المجر التي تقام الثلاثاء.

وحسب مجلة " فوربس الأمريكية"، ردد رونالدو بنبرة مستهزئة "كوكا كولا!"، ما أثر على سهم شركة المياه الغازية الأمريكية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن تصرف رونالدو المفاجئ تسبب في أضرار بالغة لراعي اليويفا وبطولة يورو 2020، أدى لتأثير سلبي هائل على العلامة التجارية للشركة العالمية الشهيرة.

وأشارت الصحيفة إلى خسارة الشركة نحو مليار دولار في البورصة، حيث كانت قيمة سهمها يبلغ قبل المؤتمر الصحفي تبلغ 56.10 دولار.

وأضافت "ماركا" أنه بعد حوالي نصف ساعة من بداية المؤتمر الذي شهد تصرف رونالدو، انخفض سهم الشركة بنسبة 1.6% في سوق الأسهم، لتتراجع قيمة "كوكاكولا" من 242 مليار دولار إلى 238، وتصل الخسائر إلى 4 مليارات دولار.

ولم يكن رونالدو في حالة مزاجية تتسامح مع وجود زجاجتي كوكا كولا وضعتها أمامه كنوع من الإعلان للمشروب، خلال المؤتمر الصحفي، وأزاحهما تمامًا بعيدًا عن الكاميرات، قبل أن يصيح بالبرتغالية: "اشربوا المياه!".

ورغم ذلك، لم تخرج الشركة المعنية ببيان رسمي تؤكد أو تنفي فيه تلك التقارير حتى الآن.

ويتبع لاعب يوفينتوس الإيطالي نظامًا صحيًا صارمًا، يشمل 6 وجبات غذائية يوميًا، لا يتضمن أي مأكولات سريعة أو مشروبات غازية، كما لا يشمل نظامه الغائي السكر إطلاقًا، ويحصل على 5 قيلولات قصيرة على مدار اليوم، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

ويعتبر رونالدو البالغ من العمر 36 عامًا من المهووسين بالصحة، وسبق أن صرح بأن شرب ابنه للمياه الغازية يزعجه وبشده، بحسب ذا دايلي ميل.