أسعار الذهب في العراق اليوم الجمعة 25 يونيو 2021

واصلت أسعار الذهب في العراق الارتفاع، الجمعة، 25 يونيو 2021، بالتزامن مع صعود الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق، الجمعة، ليصل إلى 84 ألفا و4 دنانير (57.52 دولار)، مقابل 83 ألفا و625 دينارا (57.35 دولار) في ختام تعاملات أمس الخميس.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق (الأكثر تداولات بالأسواق)، الجمعة، ليسجل نحو 73 ألفا و506 دنانير، مقابل، 73 ألفا و174 دينارا (50.07 دولار)، أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق، خلال تعاملات الجمعة، ليصل إلى 63 ألفا و4 دنانير (43.14 دولار)، مقابل 62 ألفا و720 دينارا (42.91 دولار)، عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49 ألفا و3 دنانير، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 42 ألفا و2 دينار (28.76 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

ارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في العراق، ليصل إلى 2 مليون و612 ألف دينار (1789 دولارا)، مقابل نحو 2 مليون و600 دينار (1780 دولارا) في ختام تعاملات أمس الخميس.

وسجل سعر الجنيه الذهب في العراق، الجمعة، نحو 588 ألفا و46 دينارا (402.63 دولار)، مقابل 585 ألفا و390 دينارا (400.54 دولار)، عند إغلاق تعاملات أمس الخميس.

السعر العالمي

ارتفع الذهب اليوم الجمعة، ويتجه صوب تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في أربعة أسابيع، بدعم من أداء ضعيف للدولار.

في نفس الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات قد تلقي المزيد من الضوء على صورة التضخم في الولايات المتحدة.

وأدت إشارات متباينة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن مسار أسعار الفائدة إلى نزول أسعار الذهب 6% الأسبوع الماضي، ثم تعافيها هذا الأسبوع بواقع 0.9%.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1789.30 دولار للأوقية (الأونصة) بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1780.20 دولار.

وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى "جيوجيت للخدمات المالية":" أسعار الذهب محتشدة في نطاق ضيق... المخاوف بشأن التضخم هي السبب الرئيسي في أن الأسعار لا تنخفض عن هذه النقطة".

ويُعتبر الذهب تحوطا من ارتفاع التضخم الذي قد يعقب تدابير التحفيز.

وقال هاريش إنه في الأمد المتوسط، فإن تعافي الاقتصاد الأمريكي يعزز الدولار، مما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ويتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل هبوط أسبوعي بعد أن زاد نحو 2% الأسبوع الماضي بفضل إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بخصوص ميله صوب تشديد السياسة النقدية الأسبوع الماضي.