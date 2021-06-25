رسميا.. ألمانيا تحظر أعلام حماس وحزب العمال الكردستاني

أقر مجلس النواب في البرلمان الألماني (بوندستاج)، الجمعة، قانونًا يحظر نشر أعلام المنظمات التي يصنفها الاتحاد الأوروبي إرهابية.

وتشمل تلك الأعلام حركة حماس الفلسطينية وحزب العمال الكردستاني الكردي.

واعتمد البوندستاج مجموعة من النصوص التي تتعلق بالأمن طرحتها حكومة أنجيلا ميركل، ويفترض أن يُقر البوندسرات (مجلس الشيوخ)، هذا النص أيضًا.

وينص أحد هذه النصوص على حظر أعلام المنظمات المصنفة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي بما في ذلك حركة حماس أو حزب العمال الكردستاني. فحتى تاريخه، كانت تحظر فقط رايات المنظمات المحظورة في ألمانيا.

ويحظر بند تشريعي آخر نشر "قوائم الأعداء" في المنتديات المتطرفة والتي تتضمن غالبًا بيانات شخصية.

وسيعاقب من ينشر هذه "القوائم" من الآن فصاعدا بالسجن ثلاث سنوات.

كما سيُعاقب بشدة التحريض على كراهية المسلمين واليهود وكذلك ضد المثليين والمعوقين.

وحتى تاريخه، لم تكن الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني تعد تحريضًا على الكراهية إذا لم تُنشر على الملأ، وقد سد القانون هذه الثغرة.