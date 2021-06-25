3 قتلى و6 مصابين في حادث طعن بفورتسبورغ الألمانية

قتل 3 أشخاص على الأقل، وأصيب 6 آخرون، الجمعة، في حادث طعن بمدينة فورتسبورغ الألمانية.

وكانت وسائل إعلام ألمانية أكدت "إغلاق أجزاء من وسط مدينة فورتسبورغ بعد تقارير عن عدة حوادث طعن".

وأعلنت الشرطة الألمانية في وقت لاحق إلقاء القبض على شخص حاول طعن بعض المارة في مدينة فورتسبورغ.

وكانت ألمانيا شهدت عدة عمليات طعن على مدار السنوات الأخيرة.