أوروبا تتفق على سياسة "زراعية مشتركة" بقيمة 323 مليار دولار

توصل قادة أوروبا، بعد تفاوض استمر سنوات، إلى اتفاق بشأن موازنة الزراعة الخاصة بالتكتل، بقيمة 270 مليار يورو.

وقال رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي، إن الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، توصلوا إلى اتفاق الجمعة، بشأن موازنة الزراعة الخاصة بالتكتل، بقيمة 270 مليار يورو (323 مليار دولار).

ويأتي الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات، وعدة جولات من المحادثات التي امتدت لوقت متأخر من الليل في بروكسل.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، إن "الاتفاق يمهد الطريق أمام سياسة زراعية مشتركة أبسط وأكثر عدلا من شأنها أن توفر مستقبلا مستداما للمزارعين الأوروبيين"، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكان المفاوضون على خلاف حول نسبة المدفوعات للمزارعين التي ينبغي إنفاقها على ما يسمى بالمخططات الإيكولوجية، وهي ممارسات طوعية صديقة للبيئة يمكن للمزارعين الحصول على دعم مالي لها.

وتغطي ميزانية السياسة الزراعية المشتركة الجديدة الفترة من 2023 إلى 2027.

ويبلغ إجمالي الميزانية، التي تشمل فترة انتقالية تم الاتفاق عليها بالفعل لمدة عامين في 2021 و2022، مبلغاً قدره 387 مليار يورو.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى أن يعتمده البرلمان برمته رسميا.

وقد أعلنت أحزاب الخضر في البرلمان الأوروبي أنها ستصوت ضد الاتفاق، بزعم أنه لا يحقق بما فيه الكفاية حماية البيئة.

كما أن وزراء الزراعة بالاتحاد الأوروبي، الذين يجتمعون في مطلع الأسبوع المقبل، مازالوا بحاجة إلى الموافقة عليه.

وأقر الاتحاد الأوروبي، حزمة مساعدات للدول الأعضاء بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليار دولار للتعافي من تداعيات كورونا، وبدأت المفوضية الأوروبية في الموافقة على خطط التعافي للدول الأعضاء تباعا.