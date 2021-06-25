مختل نفسيا يحبس أنفاس فورتسبورغ الألمانية لساعات

أعلنت السلطات الألمانية أن منفذ هجوم الطعن بمدينة فورتسبورغ، شاب صومالي معروف للشرطة، ويخضع للعلاج النفسي.

وحبست مدينة فورتسبورغ شمالي ولاية بافاريا الألمانية أنفاسها لساعات عقب مقتل 3 أشخاص على الأقل، وأصابة 6 آخرين بعضهم في حالة خطرة، في حادث الطعن.

وقالت الشرطة الألمانية على لسان متحدث باسمها، إن الجاني "رجل يبلغ من العمر 24 عاما، ويحمل الجنسية الصومالية"، مضيفة أن الشاب يعيش في فورتسبورغ منذ فترة طويلة.

فيما قال وزير داخلية بافاريا، يواكيم هيرمان في تصريحات صحفية تابعها مراسل "دوت الخليج الإخبارية"، إن الجاني "مواطن صومالي يعيش في فورتسبورغ منذ عام 2015".

وكان الجاني معروفا للشرطة، إذ قال هيرمان "تمت ملاحظته بالفعل وتم إجباره على العلاج النفسي".

وأضاف "على أية حال، من الواضح أنه ليس هناك جناة آخرين"، مؤكدا فرضية تحرك الجاني منفردا.

وهاجم الرجل، في وقت سابق اليوم، عدة أشخاص بسكين في وسط مدينة فورتسبورغ، ما أوقع قتلى وحرحى وأحدث حالة من الهلع.

وكتبت الشرطة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" تابعتها "دوت الخليج الإخبارية": "ما زلنا في الموقع مع فريق عمل قوي.. شعر المهاجم بالارتباك بعد أن استخدمت الشرطة الأسلحة النارية".

وتابعت: "هناك العديد من الإصابات والوفيات لكن لم يعد هناك أي خطر".

ورغم إعلان الشرطة عدم وجود خطر في الوقت الحالي، لا تزال مناطق وسط فورتسبورغ "مغلقة" وسط انتشار مكثف لعناصر الأمن، وسيارات الإسعاف والشرطة.

وتظهر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، المهاجم حافي القدمين ومسلح بسكين طويل، وسط محاولات من المارة لمنعه.

ويمكن سماع صرخات في المقاطع، بينما يصيح رجل بصوت واضح "لقد طعن امرأة لتوه"، في إشارة للجاني.

ونتيجة لذلك، حاول المارة إلقاء الكراسي على المهاجم، وحاول رجل إسقاط السكين من يديه بعصا.

بعد ذلك، هرول المهاجم فيما هرول أكثر من 20 رجلاً وراءه. ثم ظهرت سيارة شرطة بأضواء ساطعة، وتتبعت الحشد الغاضب.

وفي مقاطع الفيديو الأخرى، يمكن مشاهدة برك من الدماء في شوارع وسط مدينة فورتسبورغ.

وفي النهاية، نجحت الشرطة في إيقاف المهاجم بطلقة نارية في ساقه، وهو رهن الاعتقال الآن.

بدوره، وصف رئيس وزراء بافاريا ، ماركوس زودر ، الهجوم بـ"المروع والصادم"، وكتب على "تويتر": "نحن في حالة حزن على الضحايا، وقلوبنا مع عائلاتهم"، وشكر الشرطة على تحركها السريع.